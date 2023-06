Grosicki wspomina bolesny moment dla Błaszczykowskiego. "Usiadłem, udając zmęczenie"

Już w ten piątek reprezentacja Polski rozegra sparing z Niemcami. Podczas meczu nastąpi też oficjalne pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego z kadrą. Choć pomocnik nie grał już z orłem na piersi od 2019 roku, to nigdy nie zakończył kariery reprezentacyjnej - przeszkodziły mu w tym liczne urazy. Jak zapowiedział Fernando Santos, 37-latek wejdzie na boisko na symboliczne kilka minut. W tym szczególnym dniu na murawie nie będzie mu jednak towarzyszył Kamil Grosicki, który nie otrzymał powołania na czerwcowe zgrupowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczykowski: Od kibiców zawsze czułem wsparcie

Szczere wyznanie Kamila Grosickiego. To był jeden z najgorszych momentów w reprezentacji. "Z szacunku do Kuby"

Błaszczykowski i Grosicki dzielili szatnię kadry przez 11 lat. W tym czasie rozegrali wspólnie 45 meczów, w trakcie których przeżyli wiele wzlotów i upadków. O ich szczegółach piłkarz Pogoni opowiedział dla Interii. 35-latek wyjawił, że jednym z najgorszych wspomnień jest starcie z Japonią na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku. Wówczas doszło do jednej z najbardziej żenujących sytuacji w historii polskiego futbolu.

Polska - Niemcy. O której godzinie mecz? Kiedy i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

- Mecz układał się tak, jak się układał, wszyscy pamiętamy. Piłka nie chciała wyjść poza boisko. Z szacunku do Kuby usiadłem na murawie, udając zmęczenie, żeby sędzia zatrzymał grę i pozwolił na przeprowadzenie zmiany. Ostatecznie nic to nie dało. Wiem, jak bardzo bolesne było dla Kuby to stanie przy linii bocznej. Sam miałem podobną sytuację na Euro 2012 - wyjawił Grosicki.

Przypomnijmy, choć Polacy prowadzili 1:0, to taki wynik dawał awans rywalom, którzy nawet nie próbowali udawać, że chcą wygrać. Podawali piłkę na własnej połowie, a Biało-Czerwoni nie chcieli im jej odebrać. To działało na niekorzyść Błaszczykowskiego, który długo stał przy linii bocznej, czekając na wejście na murawę. Tylko że Japończycy nie przerywali gry, więc Adam Nawałka wręcz nakazał Grosickiemu, by zasymulował skurcz. I choć akcja się udała, to Błaszczykowski ostatecznie nie wszedł na murawę - sędzia odgwizdał koniec meczu.

Grosicki pod wrażeniem kariery reprezentacyjnej Błaszczykowskiego. "Idol"

Ostatecznie Polska nie wyszła wówczas z grupy, co było rozczarowaniem po udanym Euro 2016, gdzie dotarła do ćwierćfinału. To właśnie tę imprezę najlepiej wspomina Grosicki, doceniając ogromny wkład Błaszczykowskiego. - Mistrzostwa były bardzo dobre w wykonaniu całej drużyny, ale też indywidualnie Kuby. Odegrał niezwykle ważną rolę, strzelając gole i asystując. (...) Na pewno Kuba był swego czasu moim idolem wśród polskich sportowców - zakończył.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl

Juergen Klopp zwariował na punkcie Błaszczykowskiego. Co za słowa

Początek meczu Polski z Niemcami o godzinie 20:45. Przewiduje się, że Fernando Santos postawi na nieoczywistą jedenastkę, w której może zabraknąć Roberta Lewandowskiego. Zdaniem Bartłomieja Kubiaka ze Sport.pl, kapitan wejdzie na boisko z ławki rezerwowych. Podobnie może wyglądać sytuacja z Błaszczykowskim. Decyzja o tym, ile ostatecznie minut rozegra, zapadnie po ostatnim treningu.