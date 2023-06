Lewandowski powinien zagrać z Niemcami? Tomaszewski powiedział, co myśli

Reprezentacja Polski w poniedziałek rozpoczęła zgrupowanie przed meczami z Niemcami i Mołdawią. Wokół pierwszego spotkania narosło wiele kontrowersji. Selekcjoner Fernando Santos przekonywał bowiem, że gdyby to od niego zależało, wolałby go nie rozgrywać, bo bardziej skupia się eliminacjach. Możliwe zatem, że na uroczystym pożegnaniu Jakuba Błaszczykowskiego na murawie zabraknie kilku ważnych graczy. Czy wśród nich znajdzie się także Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski powinien zagrać z Niemcami? Tomaszewski odpowiada: "Musimy grać w pełnym składzie"

Zupełnie inaczej do tego spotkania podchodzi były reprezentant Polski Jan Tomaszewski. Jego zdaniem z Mołdawią musimy zdobyć trzy punkty, bo inaczej na Euro "nie ma po co jechać". To właśnie towarzyską potyczkę z Niemcami uważa za istotniejszą.

- Mecz z Niemcami jest najważniejszym meczem reprezentacji Polski za czasów selekcjonera Santosa. Dlaczego? Dlatego, że na mistrzostwach Europy będziemy grać z samymi Niemcami - z samymi takimi drużynami. Chciałbym, abyśmy zagrali - nawet jeśli przegramy to spotkanie - tak jak w meczu z Francją, a nie tak jak w meczu z Argentyną - przyznał legendarny bramkarz w wywiadzie dla "Super Expressu" na YouTube.

Nie mogło oczywiście zabraknąć pytania, czy z Niemcami powinien zagrać Robert Lewandowski. Na to Tomaszewski także ma zdecydowaną odpowiedź. - Przychylam się do tego. To, co powiedziałem: ten mecz jest bardzo, bardzo ważny ze względów psychicznych, a nie wynikowych. Wszyscy piłkarze są zresetowani, wypoczęci. Jedni zdążyli odpocząć, drudzy nadrobić zaległości. Oczywiście, Robert Lewandowski byłby zmęczony, gdyby ten mecz odbywał się za trzy dni, ale Barcelona grała w Azji jakiś mecz [wygrała 2:0 z Vissel Kobe 6 czerwca - przyp.red.] i praktycznie Robert nie grał. I tutaj Robert jest do gry. Jeszcze raz mówię, sprawdźmy się na kapitalnym przeciwniku, jakim są Niemcy. I tutaj musimy grać w pełnym składzie - zaapelował.

Mecz Polska - Niemcy odbędzie się w piątek 16 czerwca o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie zarazem okazją do pożegnania z kadrą Jakuba Błaszczykowskiego, który ma w nim zagrać 16 minut. Z kolei starcie z Mołdawią w ramach eliminacji do Euro 2024 odbędzie się we wtorek 20 czerwca o 20:45 w Kiszyniowie.