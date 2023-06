Tak nowy klub przedstawił Michniewicza. Tego się nie da odzobaczyć. Hit sezonu [WIDEO]

Czesław Michniewicz zrealizował wszystkie cele, które zostały przed nim postawione - wygrał baraż ze Szwecją i awansował na MŚ, gdzie po 36 latach Polska po raz pierwszy wyszła z grupy, a do tego utrzymał drużynę w najwyższej dywizji Ligi Narodów - ale i tak został zwolniony. Prezes Cezary Kulesza wolał go zastąpić Fernando Santosem, bo nie dość, że za kadencji Michniewicza styl gry Biało-Czerwonych był powszechnie krytykowany, to w dodatku wybuchła "afera premiowa". Od tamtej pory Michniewicz szukał pracy. Ale w końcu podpisał kontrakt Abha Football Club - 12. siłą saudyjskiej ligi.

Ale choć Saudyjczycy z pewnością dysponują ogromnymi pieniędzmi, to chyba poskąpili podczas produkcji filmiku, w którym prezentują Michniewicza. Nie dość, że źle zapisali jego nazwisko, bo użyli "Czeslav Michinienic", to w dodatku film śmierdzi amatorką. Zresztą, sami zobaczcie:

No i warto dodać, że na grafice pominięto kilka miejsc pracy Michniewicza, jak: Polonia Warszawa, Podbeskidzie czy Jagiellonia Białystok.

Brak gwiazd w Abhie

53-latek podpisał roczny kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W klubie zastąpi Roela Coumansa. Holender pracował w Abhie od października 2022 roku i poprowadził drużynę w 24 meczach. Abha zakończyła sezon na 12. miejscu w ligowej tabeli, tylko pięć punktów nad strefą spadkową. Michniewicz w nowym miejscu pracy nie spotka wielkich gwiazd. Najbardziej znanym zawodnikiem zespołu jest Felipe Caicedo, który trafił z Genoi.