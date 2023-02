Kulesza skomentował sytuację Piszczka. "Sztab już może pracować"

Kilka dni temu na antenie Viaplay Łukasz Piszczek został spytany o ewentualną współpracę z Fernando Santosem. - Spotkałem się z trenerem, ale na razie on musi mieć swoje przemyślenia na to, jak to ma wyglądać i ja czekam - odparł 66-krotny reprezentant Polski. Zwolennikiem tej współpracy nie jest Zbigniew Boniek.

- Łukasz jest fantastycznym materiałem na przyszłego trenera, ale dla mnie jest to pierwszy trener. Łukasz Piszczek w przyszłości może być pierwszym trenerem. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby on stworzył swój sztab - swojego analityka, człowieka od przygotowania fizycznego. Żeby zaczął od czerwca być samodzielnym trenerem, czy to na poziomie Ekstraklasy, czy 1. Ligi, bo od czegoś trzeba zacząć. I za trzy, cztery, pięć lat może to być trener, z którym możemy wiązać wielkie nadzieje. Czy mu coś pomoże dzisiaj bycie w sztabie Fernando Santosa? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo nikt nie wie, jaki byłby jego zakres obowiązków i co miałby robić - podsumował Boniek.

Teraz głos w tej sprawie zabrał Cezary Kulesza.

- Nie wiem, czy Piszczek znajdzie się w sztabie szkoleniowym. To decyzja trenera Santosa. Musi być też chęć współpracy ze strony Łukasza Piszczka - powiedział prezes PZPN na łamach sport.tvp.pl.

Kulesza został też poproszony o komentarz do słów Bońka.

- Nie chcę odnosić się do żadnej krytyki. Już tak jest, że jeśli w danej profesji pojawia się ktoś nowy, to niektórzy krytykują, a niektórzy chwalą. Wiem, że Piszczek jest ambitną osobą i jeżeli dołączy do tego sztabu, to da z siebie wszystko, by naszej reprezentacji pomóc. Kiedyś trzeba zacząć pracę. Nie wykluczam, że teraz jest czas Łukasza Piszczka. Wszystko zależy od niego i trenera Santosa. Chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz. Sztab, który mamy obecnie, czyli trenera ze swoimi asystentami i trenerami, jest w stanie pracować już teraz. Trener Piszczek i Tomasz Kaczmarek mogą dodatkowo zostać dokooptowani do składu, bo znają polską ligę i realia naszej piłki - odpowiedział Kulesza.

Nawałka i Skorża przykładami

W przeszłości rolę asystenta selekcjonera - Pawła Janasa czy Leo Benhakkera - pełnili m.in. Maciej Skorża i Adam Nawałka, który kilka lat później objął to stanowisko. I zapisał się w historii polskiej piłki wywalczonym ćwierćfinałem podczas Euro 2016. Natomiast Skorża stał się najbardziej utytułowanym polskim trenerem XXI wieku. Ma na swoim koncie cztery mistrzostwa Polski.