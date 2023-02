Probierz zabrał głos ws. Santosa. W swoim stylu. Padło porównanie do papieża

We wtorek, 24 stycznia PZPN ogłosił Fernando Santosa nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Poza Portugalczykiem w gronie potencjalnych kandydatów na to stanowisko wymieniano głównie zagraniczne nazwiska, choć mówiono także o Marku Papszunie i Michale Probierzu. Za "polską opcją" mocno optowali m.in. Jerzy Engel i Antonii Piechniczek, o których na Sport.pl pisaliśmy, że "zatrzymali się w czasie".

Michał Probierz zabrał głos ws. wyboru selekcjonera. "Kulesza zadowolił opinię publiczną"

Na kanale "Prawda Futbolu" w serwisie YouTube decyzję Cezarego Kuleszy o powierzeniu funkcji selekcjonera Fernando Santosowi skomentował Michał Probierz, którego zdaniem prezes PZPN nie mógł postąpić lepiej.

- W moim przekonaniu prezes Kulesza wybrał najlepsze rozwiązanie, bo zadowolił opinię publiczną. Jeżeli wybrałby polskiego trenera, to opinia publiczna zjadłaby i tego trenera, i zjadłaby prezesa Kuleszę. Tym samym wszyscy są zadowoleni. Teraz najlepiej, jakby trener Santos wziął asystentów też z pochodzeniem zagranicznym – wszyscy byliby szczęśliwi. Nie byłoby żadnego Polaka, a Polacy myśleliby, że zrobilibyśmy to, co należy, bo Polacy się nie nadają. Zrobiliśmy obcokrajowca w otoczeniu obcokrajowców. Jedno warte jest podkreślenia – takiego nazwiska, jak Fernando Santos nie było w polskiej piłce. To wysoki poziom, trzeba szanować prezesa Kuleszę, że właśnie na takiego fachowca się zdecydował - powiedział selekcjoner kadry U-21, dziękując też trenerom Engelowi i Piechniczkowi, którzy wymieniali go w gronie następów Czesława Michniewicza.

Probierz, który często staje w obronie polskich trenerów, podkreślił też, że to, jak się ich traktuje, jest dla niego "trudne" i zwrócił też uwagę, że Polacy często burzą autorytetów. - My jesteśmy pierwsi od obalania autorytetów. Już po śmierci naszego papieża, Jana Pawła II to widziałem, gdy tylko pojawiła się pierwsza informacja i człowiek spojrzał na pierwszy komentarz. I tak samo jest z wielkimi polskimi szkoleniowcami, jak Antoni Piechniczek czy Jacek Gmoch. Ciągle i wciąż krzyk, że to beton - dodał.

Michał Probierz prowadzi reprezentację Polski U-21 od 4 lipca 2022 roku. Jak na razie zespół pod jego wodzą rozegrał cztery spotkania, w których przegrał 0:1 z Grecją i 1:3 z Chorwacją, a także zremisował 1:1 z Łotwą i wygrał 3:2 z Turcją.

