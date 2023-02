Boniek zaskoczył ws. Piszczka. Widzi dla niego inną drogę. "Od czegoś trzeba zacząć"

Fernando Santos dwa tygodnie temu został oficjalnie ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. PZPN zapowiedział jednak, że Portugalczyk będzie miał w sztabie polskiego asystenta. Santos we wtorek 7 lutego przeprowadzi się do Warszawy i na dniach podejmie decyzję dotyczącą składu sztabu szkoleniowego.

Boniek nie widzi Piszczka w roli asystenta. "To jest pierwszy trener"

Po nominacji Portugalczyka pojawiły się informacje, że najbliżej dołączenia do jego sztabu są Łukasz Piszczek i Tomasz Kaczmarek. Były reprezentant Polski i zawodnik Borussii Dortmund przyznał w niedzielę, że doszło do spotkania między nim a Santosem.

Entuzjastą obecności Piszczka w sztabie nowego selekcjonera w roli asystenta od samego początku nie jest Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Po raz kolejny skrytykował ten pomysł, tym razem w programie "Moc Futbolu" w "Kanale Sportowym" na YouTube. - Łukasz jest fantastycznym materiałem na przyszłego trenera, ale dla mnie jest to pierwszy trener. Łukasz Piszczek w przyszłości może być pierwszym trenerem - zaczął Boniek.

- Dla mnie najważniejsze jest to, że on stworzył swój sztab - swojego analityka, człowieka od przygotowania fizycznego. Żeby zaczął od czerwca być samodzielnym trenerem, czy to na poziomie Ekstraklasy, czy 1. Ligi, bo od czegoś trzeba zacząć. I za trzy, cztery, pięć lat może to być trener, z którym możemy wiązać wielkie nadzieje. Czy mu coś pomoże dzisiaj bycie w sztabie Fernando Santosa? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo nikt nie wie, jaki byłby jego zakres obowiązków i co miałby robić - podsumował.

W przeszłości rolę asystenta selekcjonera - Pawła Janasa czy Leo Benhakkera - pełnili Maciej Skorża czy Adam Nawałka, który kilka lat później objął to stanowisko. Z nie najgorszym skutkiem. Natomiast Skorża stał się najbardziej utytułowanym polskim trenerem XXI wieku. Ma na swoim koncie cztery mistrzostwa Polski.