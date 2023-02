Fernando Santos wizytuje obiekty w Trójmieście. Podjęto już pierwsze decyzje

Fernando Santos wylądował w Warszawie we wtorkowy wieczór i od razu zabrał się do pracy. Cezary Kulesza, prezes PZPN poinformował, że nowy selekcjoner reprezentacji Polski pojawi się na trzech meczach ekstraklasy: Lechii Gdańsk z Widzewem Łódź, Wisły Płock z Lechem Poznań i Legii Warszawa z Cracovią. Wizyta w Gdańsku będzie ważna dla Fernando Santosa jeszcze z innego względu - możliwego przeniesienia lokalizacji meczu z Albanią w el. Euro 2024.

Fernando Santos przeprowadził inspekcję w Trójmieście. Decyzja dot. miejsca rozegrania meczu z Albanią do poniedziałku

Od listopada zeszłego roku są problemy z konstrukcją Stadionu Narodowego. Sparing z Chile tuż przed mistrzostwami świata został przeniesiony na stadion Legii Warszawa. PZPN musi szukać alternatywy przed meczem z Albanią, zaplanowanym na 27 marca. "Federacja chciałaby zagrać na Narodowym w Warszawie, ale od dłuższego czasu ma już przygotowany wariant rezerwowy - prawdopodobnie chodzi o Gdańsk lub Wrocław. Oficjalnie federacja tego nie potwierdza, ale po cichu dograła już szczegóły dla obu wariantów" - napisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Karolina Jaskulska ze Sport.pl informuje, że Fernando Santos jest od piątkowego poranka w Gdańsku, gdzie przeprowadził inspekcję Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, ale też stadionu Arki Gdynia. W przypadku przeniesienia meczu ze Stadionu Narodowego do Gdańska kadra będzie trenować na jednym z tych obiektów. - Nie będzie szczegółowej inspekcji szatni i stadionu w Letnicy (Polsat Plus Arena - red.), Santos będzie jedynie wieczorem na meczu z Widzewem Łódź - dodaje nasza dziennikarka.

Sport.pl zapytał Jakuba Kwiatkowskiego, rzecznika PZPN o termin podjęcia decyzji co do miejsca rozegrania meczu z Albanią i gdzie kadra byłaby zameldowana, gdyby wybór padł na Gdańsk, a nie Wrocław? - Decyzja będzie znana w przyszłym tygodniu. W kontekście zameldowania kadry przymierzamy się do Raddisson Blu w Sopocie - powiedział Kwiatkowski. Sport.pl dowiedział się, że decyzja ws. boiska treningowego nastąpi nieco później. PZPN musi poinformować o miejscu rozegrania meczu z Albanią do poniedziałku 13 lutego, ponieważ tego od federacji wymaga UEFA.

Mecz Polski z Albanią w ramach eliminacji do Euro 2024 odbędzie się 27 marca o godz. 20:45. Debiut Fernando Santosa w roli selekcjonera reprezentacji Polski nastąpi trzy dni wcześniej w starciu z Czechami w Pradze (godz. 20:45). Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.