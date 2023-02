Reprezentacja Argentyny w trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze zmierzyła się z Polską. W przypadku porażki Argentyńczycy pożegnaliby się z turniejem, bo na koncie mieliby zaledwie trzy punkty (porażka 1:2 z Arabią Saudyjską i wygrana 2:0 z Meksykiem).

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Fernando Santos wyszedł z roli trenera. Niemcy apelowali: Wyprzedajcie wyspy!

"Być może ten gol wyeliminowałby Polskę, a dał awans drużynie Meksyku"

Argentyńczycy wygrali z Polską 2:0 i ostatecznie zajęli pierwsze miejsce w grupie. Gole zdobyli Alexis Mac Allister (46.) i Julian Alvarez (67.). Szansę na gola dla drużyny z Ameryki Południowej miał też Nicolas Tagliafico w drugiej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy. Po świetnym, prostopadłym podaniu Argentyńczyk strzelił nad wybiegającym z bramki Wojciechem Szczęsnym. Polski bramkarz dotknął piłkę, ale i tak zmierzała ona w stronę bramki. Wtedy Jakub Kiwior wybił piłkę z linii bramkowej.

Do tej sytuacji wrócił Tagliafico. - Mogłem wtedy strzelić gola. Nie tak dawno temu powiedziałem na Twitchu, że tyle rzeczy mogło się wydarzyć. Być może ten gol wyeliminowałby Polskę, a dał awans drużynie Meksyku. Na szczęście wszystko bardzo dobrze się potoczyło. Los tak chciał i dobrze się stało - mówi Argentyńczyk w rozmowie z argentyńskim dziennikiem "Ole".

- To byłby piękny gol - mówili dziennikarze.

- Strzelić gola na mundialu to marzenie, ale cóż, sprawy potoczyły się inaczej - dodał Tagliafico.

Dziennikarze spytali też go, czym dla niego było zdobycie mistrzostwa świata.

- Co za trudne pytanie. To było tak niedawno, że nadal nie możesz tego określić. To marzenie każdego zawodnika. Mówisz: "Co jest najlepsze dla piłkarza? Wygraj coś ze swoim krajem". A największym osiągnięciem, jakie można mieć, jest Puchar Świata. Jest to coś, czego być może nikt nie stawia sobie za cel. Wręcz przeciwnie, to jest po prostu sen. To coś, co wydaje się odległe, a osiągnięcie tego jest skomplikowane. Wierzę, że z czasem zdamy sobie sprawę z tego, co udało się osiągnąć i co to oznacza - powiedział Tagliafico.

Miesiąc temu Argentyńczyk podczas swojego streamu na Twitchu podzielił się z widzami kulisami meczu z reprezentacją Polski. Tagliafico wyznał, że po drugim golu jeden z Polaków prosił rywali, aby ci więcej nie atakowali, gdyż kolejny gol mógłby wyeliminować ich z turnieju.

Narodowy reaguje na słowa Bortniczuka. "Jest bezpiecznie". Albańczycy zniecierpliwieni

Tagliafico na MŚ w Katarze zagrał w sześciu spotkaniach. W trzech z nich wyszedł w wyjściowym składzie: z Arabią Saudyjską, Chorwacją oraz w finale z Francją. W sumie Tagliafico wystąpił dla kadry Argentyny w 48 meczach. Nie ma na koncie ani gola, ani asysty.