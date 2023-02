Kałużny ostrzega Santosa. Brutalnie. Już wie, co go czeka w Polsce

W najbliższy weekend Fernando Santos, nowy selekcjoner reprezentacji Polski, pojawi się na trzech meczach: Lechii z Widzewem, Wisły Płock z Lechem oraz Legii z Cracovią. "Od razu zabiera się do pracy" - zaznaczył na Twitterze Cezary Kulesza, prezes PZPN.

Radosław Kałużny przestrzega Santosa. "W większości zespołów trudno dostrzec Polaka"

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Radosław Kałużny, 41-krotny reprezentant Polski, ocenił, że selekcjonera czeka spore wyzwanie. - Chłop się namęczy, bo konkretnego byka bierze za rogi! Przecież to może zakończyć się jego zejściem. Albo zamarznie, albo umrze z nudów - naigrywał się.

Kałużny jest zdania, że w polskiej lidze Portugalczykowi będzie bardzo trudno znaleźć kandydatów do gry w drużyny narodowej. - Santosa lepiej uprzedźmy, by na ekstraklasowe mecze zabierał ze sobą lupę. Bo w większości zespołów trudno dostrzec Polaka. Jeżeli chce dojrzeć naszego rodaka grającego w ekstraklasie, z ważnym paszportem i z umiejętnościami na poziomie reprezentacyjnym, nie obejdzie się bez mikroskopu - powiedział.

Były reprezentant Polski przyznał, że "nie ma pojęcia", dlaczego Santos ma osobiście pojawiać się na spotkaniach ekstraklasy. - Poziom wzrośnie od tego patrzenia? Piłkarze szybciej będą biegać, lepiej z wolnych uderzać? Każdy selekcjoner ma od tego współpracowników, poza tym Portugalczyk może obejrzeć każdy mecz z dowolnego miejsca na świecie - tłumaczył.

Kałużny odniósł się również do tego, że Santos na razie nie spotkał się z Robertem Lewandowskim, kapitanem reprezentacji. - To też jakiś obowiązek? Fotkę miałby z Robertem pstryknąć? Jeśli będzie miał zamiar z nim pogadać, zrobi to na zgrupowaniu. Wiadomo, z liderem kadry selekcjoner potrzebuje nieco innych relacji, lecz można je ułożyć bez latania do Lewandowskiego, jak robili to jego poprzednicy - stwierdził. Portugalczyk spotka się z napastnikiem Barcelony już po wizycie na spotkaniach ekstraklasy.

Fernando Santos po raz pierwszy poprowadzi reprezentację Polski w meczach z Czechami (24 marca) oraz Albanią (27 marca) w eliminacjach EURO 2024.