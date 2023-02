Anglicy ujawnili przyszłość Mbappe. Wiadomo, kiedy i jak zmieni klub. Padła konkretna data

Kylian Mbappe, jak przekazał "The Athletic", nie zamierza przedłużać kontraktu z PSG, który obowiązuje do końca czerwca 2024 r. Gwiazda dysponuje klauzulą, która pozwala automatycznie go przedłużyć o kolejny rok. Dziennikarze zakładają jednak, że z niej nie skorzysta. Dzięki temu latem 2024 r. Mbappe będzie mógł przejść do dowolnego klubu i to całkiem za darmo.

Kylian Mbappe nie przedłuży kontraktu. Odejdzie za darmo w 2024 r.

Dla paryżan byłaby to wielka strata, także finansowa. PSG zapłaciło za niego AS Monaco w 2018 r. zawrotną sumę 180 mln euro. Na taką samą kwotę wyceniono jego wartość w tym momencie przez portal Transfermarkt. Poza tym francuski zespół pożegnałby świetnego, wciąż perspektywicznego zawodnika o niesamowitym potencjale marketingowym.

Mbappe ma odejść do Realu Madryt. Mistrzowie Hiszpanii chętnie widzieliby go w swoich barwach już teraz. Niewiele brakowało, a mistrz świata z 2018 r. faktycznie trafiłby na Santiago Bernabeu w poprzednim letnim oknie transferowym, ale działacze PSG dali radę go przekonać do pozostania w klubie, oddając przy tym zaskakująco dużą władzę. Mimo to Real wciąż się nie zraził i robi, co tylko możliwe, by pozyskać genialnego Francuza. Latem tego roku raczej ponownie mu się nie uda.

Real Madryt ostrzy zęby na Mbappe. Realny scenariusz

Sprowadzenie Mbappe i tak wydaje się dla Realu bardziej prawdopodobne niż ściągnięcie Erlinga Haalanda z Manchesteru City, który wymieniany jest jako druga opcja. Kontrakt Norwega obowiązuje jeszcze dłużej, bo do 2027 r. Hiszpanie nie muszą czekać tak długo. Jak twierdzi "The Athletic", wystarczy, że Manchester City osiągnie zakładane cele sportowe, a wtedy zostaną odblokowane dwie klauzule odstępnego: 200 milionów euro w 2024 r. i 175 milionów euro w 2025 r. Real co najmniej do 2024 r. będzie musiał zatem szukać innych rozwiązań w ataku.

Kylian Mbappe w PSG imponuje kapitalnymi liczbami. W 243 meczach dla tego klubu zdobył 196 bramek i zanotował 94 asysty. Cztery razy sięgał z nim po mistrzostwo i trzy razy po puchar i superpuchar Francji. Niespełnionym marzeniem wciąż pozostaje triumf w Lidze Mistrzów.