Chcieli pracować z reprezentacją Polski. Zadawali jedno pytanie

We wtorek 24 stycznia Fernando Santos został zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Kandydatów na to stanowisko było wielu, a wśród nich wymieniało się m.in. Vladimira Petkovicia czy Paulo Bento. Jak wynika ze słów sekretarza generalnego PZPN, każdy z nich miał do działaczy pytanie.

Kandydaci na selekcjonera reprezentacji Polski pytali o to samo. "Gdzie trenujecie?"

Łukasz Wachowski był gościem programu "Loża piłkarska" Kanału Sportowego. W jego trakcie był pytany o rozmowy z kandydatami na selekcjonerów i to właśnie wtedy przyznał, że trenerzy dopytywali o bazę treningową reprezentacji Polski. - Pierwsze pytanie, jakie zadawali nam kandydaci na selekcjonera, brzmiało: gdzie trenujecie? - wyjawił sekretarz generalny PZPN.

Kadra do tej pory nie ma własnej bazy treningowej. Przy okazji meczów w Warszawie trenuje najczęściej na bocznych boiskach Legii Warszawa przy Łazienkowskiej lub na stadionie Polonii. To ma się niedługo zmienić. Kilka dni temu pisaliśmy, że miasto pod stolicą jest gotowe oddać grunty za darmo na budowę centrum treningowego, a PZPN planuje również budowę nowej siedziby.

Wachowski w "Loży piłkarskiej" zdradził nawet termin, w którym taki ośrodek miałby powstać. - Analiza dotycząca ośrodka kadry toczy się już parę ładnych lat. My w tamtym roku przyspieszyliśmy te prace analityczne. Obejrzeliśmy kilka lokalizacji. Generalnie skupiamy się na okolicach wokół Warszawy, głównie na południowo-zachodniej części. Ważna jest odległość do lotniska i siatka połączeń - mówił sekretarz generalny PZPN.

Kiedy centrum miałoby zostać oddane do użytku. Wachowski w tej kwestii wyraził się dosyć jasno. - Zdecydowanie rozmawiamy o obecnej kadencji zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej (która dobiegnie końca w 2025 roku przyp.red) - zadeklarował.

Reprezentacja Polski najbliższy mecz zagra Albanią w poniedziałek, 27 marca o godzinie 20:45. Na razie nie wiadomo jeszcze, gdzie spotkanie zostanie rozegrane, ponieważ usterka na PGE Narodowym wciąż nie została usunięta, a w Chorzowie na stadionie Śląskim będą prowadzone prace związane z oświetleniem ledowym. Najprawdopodobniej kadra po latach przerwy zagra w Gdańsku. Trzy dni wcześniej drużyna Fernando Santosa zmierzy się z Czechami w Pradze.