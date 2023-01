Kolejny hitowy transfer lidera II ligi. Idą na całość po historyczny awans

Kotwica Kołobrzeg zakończyła pierwsza część sezonu II ligi w roli lidera z 38 punktami po 19 meczach. Zespół prowadzony przez Marcina Płuskę ma trzy punkty przewagi nad drugim KKS-em Kalisz i cztery nad trzecią Polonią Warszawa. Kotwica staje przed szansą, żeby awansować do I ligi po raz pierwszy w historii klubu. Aby taki scenariusz stał się faktem, kołobrzeżanie dokonują kolejnych transferów.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina skradła show na czerwonym dywanie. Największe gwiazdy

Hitowy transfer Kotwicy Kołobrzeg? Możliwy powrót napastnika po dwunastu latach

Portal WP SportoweFakty informuje, że Kotwica Kołobrzeg może dokonać hitowego transferu w trakcie zimowego okna. Do klubu ma dołączyć Adam Frączczak, który ma rozwiązać kontrakt z Koroną Kielce za porozumieniem stron. - Rozmawiałem z Adamem na temat rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. Przedstawiłem mu nasze warunki. Powiedział, że weźmie tę propozycję pod uwagę. Daliśmy sobie jeszcze kilka dni czasu - przekazał Paweł Golański, pełniący funkcję dyrektora sportowego Korony.

Adam Frączczak rozegrał blisko 250 meczów w ekstraklasie i strzelił ponad 50 goli, grając dla Pogoni Szczecin i Korony Kielce. Wcześniej napastnik występował też w barwach Legii Warszawa i Dolcanu Ząbki. Jeśli ten transfer dojdzie do skutku, to Frączczak wróci do Kotwicy Kołobrzeg po ponad dwunastu latach - wcześniej tam występował w latach 2009-2011 na poziomie III ligi w grupie pomorsko-zachodniopomorskiej. Prawdopodobnie Frączczak podpisze z kołobrzeżanami umowę ważną do końca czerwca 2024 roku.

Kotwica Kołobrzeg dokonała już sześciu transferów w trakcie zimowego okna. Do klubu dołączył Łukasz Kosakiewicz, Łukasz Sierpina, Janusz Nojszewski, Bartosz Neugebauer, Mikołaj Rakowski, Adrian Skrzyniak i Adrian Bielka. Warto dodać, że Sierpina, Nojszewski i Bielka wcześniej byli piłkarzami Korony Kielce. Kotwica Kołobrzeg wróci do gry w II lidze 25 lutego - wtedy zespół prowadzony przez Marcina Płuskę zagra na wyjeździe ze Zniczem Pruszków.