Sędzia pokazał białą kartkę i poruszył cały stadion. Nowy przepis [WIDEO]

Sędziowie piłkarscy przyzwyczaili kibiców do tego, że pokazują zawodnikom za przewinienia żółte albo czerwone kartki. Okazuje się, że za niedługo do obiegu może wejść również trzeci kartonik. Nie będzie to jednak upomnienie, a nagroda za dobrą postawę.

Podczas pucharowego spotkania sędzia pokazał białą kartkę. Wrzawa na stadionie

W ubiegłą sobotę 21 stycznia odbył się ćwierćfinałowy mecz Puchar Portugalii kobiet. Benfica pokonała w derbach Lizbony Sporting (5:0), jednak najwięcej emocji wzbudziła sytuacja, która miała miejsce poza murawą Estadio da Luz.

Pod koniec pierwszej części gry, przy stanie 3:0 dla Benfiki, jedna z osób będących na ławce rezerwowych źle się poczuła. Natychmiastowo w jej kierunku ruszyły służby medyczne z obu zespołów. Po udzieleniu pomocy sędzia spotkania wyciągnął z kieszeni białą kartkę i pokazał ją medykom. Momentalnie na stadionie wybuchła wiele wrzawa jako reakcja na nowy kolor kartki.

Biała kartka jest nową inicjatywą w państwie z Półwyspu Iberyjskiego. W przeciwieństwie do żółtych i czerwonych kartek, które mają na celu ukaranie drużyn, biała kartka będzie pokazywana w formie pochwały dla klubów za uczciwą grę. Novum nie jest jeszcze do końca rozpowszechnione, ale niedługo może wejść na stałe do obiegu.

Benfica rozpoczęła rozgrywki Pucharu Portugalii od zwycięstwa w 1/16 finału z Vilaverdense (2:0). Sporting natomiast w premierowym spotkaniu pokonał Ourense (2:0). Po zwycięstwie w ćwierćfinałowych derbach Lizbony aktualne mistrzynie kraju powalczą o finał z Famalicao. Pierwszy mecz odbędzie się 15 marca, natomiast rewanż zaplanowany jest na 30 kwietnia.