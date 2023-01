FC Barcelona - Getafe. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Po sukcesie w Superpucharze Hiszpanii oraz przekonującym zwycięstwie w Pucharze Króla, FC Barcelona powraca do rywalizacji w LaLiga. Będzie to przedostatni mecz ligowy "Dumy Katalonii" bez zawieszonego Roberta Lewandowskiego. Jego koledzy powinni sobie raczej poradzić, ponieważ na Camp Nou przyjedzie Getafe, które ostatnio zdecydowanie nie ma dobrej passy.

FC Barcelona kontra Getafe. Forma i ostatnie bezpośrednie mecze obu ekip zdecydowanie przemawiają za Barcą

Po 16. kolejkach LaLiga FC Barcelona prowadzi w tabeli z trzynastoma zwycięstwami, dwoma remisami i zaledwie jedną porażką na koncie. Jedynym pogromcą piłkarzy Xaviego był Real Madryt, który wygrał u siebie 3:1. Mimo to "Królewscy" plasują się na drugim miejscu ze stratą trzech punktów do Barcy. Jej niedzielny rywal, czyli Getafe zajmuje 16. lokatę i tylko lepszy bilans bramkowy sprawia, że ekipa z Madrytu nie jest sklasyfikowana w strefie spadkowej. Getafe ma bowiem tyle samo punktów, co 18. w tabeli Real Valladolid.

Wydaje się, że Barcelona bez problemów powinna zainkasować w tym spotkaniu trzy punkty, nawet pomimo zawieszenia Roberta Lewandowskiego. Na przestrzeni ostatnich 10 lat Getafe tylko raz wygrało z Barcą, a miało to miejsce ponad 2,5 roku temu w meczu ligowym. Madrytczycy wygrali wówczas 1:0. Na korzyść przyjezdnych przemawiają jeszcze tylko dwa remisy 0:0 z 2014 i 2018 roku.

FC Barcelona - Getafe w LaLiga. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Transmisja z meczu FC Barcelony i Getafe rozpocznie się w niedzielę 22 stycznia o godz. 18:25. Spotkanie na żywo będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie również stream online dla użytkowników elvensports.pl.

