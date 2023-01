Oficjalnie: Juranović ma nowy klub. Legia dostanie spore pieniądze

Josip Juranović pokazał się ze świetnej strony podczas mistrzostw świata w Katarze, gdzie wraz z reprezentacją Chorwacji zajął trzecie miejsce. To oznaczało, że Juranović powinien odejść z Celticu Glasgow w styczniowym oknie. W mediach pojawiało się wiele klubów zainteresowanych Chorwatem - m.in. FC Barcelona, Atletico Madryt, Manchester United, Chelsea, Monza czy Torino. Ostatecznie były piłkarz Legii Warszawa będzie kontynuował swoją karierę w Bundeslidze.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto selekcjonerem reprezentacji? "Chcemy się połechtać, że rozmawiamy z Gerrardem"

Josip Juranović odchodzi z Celticu Glasgow. Trafił do Unionu Berlin. "Kolejny krok"

Union Berlin poinformował w oficjalnym komunikacie o dojściu do porozumienia z Celtikiem Glasgow i o sprowadzeniu Josipa Juranovicia. Chorwacki obrońca podpisał długoterminowy kontrakt, a Celtic zarobi osiem milionów euro i trzy miliony euro w ramach bonusów. - Josip będzie pasował do naszej filozofii dzięki ogromnej szybkości, doświadczeniu i sporym umiejętnościom. Może szybko odmienić naszą grę - stwierdził Oliver Ruhnert, dyrektor Unionu Berlin.

Josip Juranović został drugim najdrożej sprowadzonym piłkarzem przez Union Berlin - rekord wciąż należy do Nigeryjczyka Taiwo Awoniyiego, który w lipcu 2021 roku odszedł z Liverpoolu za 8,55 mln euro. - Transfer do Unionu sprawia, że spełniam moje marzenie o grze w jednej z najlepszych lig na świecie. Bundesliga to liga, w której gra się intensywnie, więc to jest korzyść dla mnie. Chcę tutaj zrobić kolejny krok w mojej karierze - mówił Juranović tuż po podpisaniu kontraktu.

Transfer Josipa Juranovicia oznacza też dobre wiadomości dla Legii Warszawa, który przy sprzedaży Chorwata do Celtiku Glasgow zapewniła sobie 10 proc. kwoty od kolejnej transakcji z jego udziałem. Juranović opuszczał Legię latem 2021 roku za trzy mln euro, więc teraz stołeczny klub może liczyć na zarobek w wysokości 500 tys. euro. Josip Juranović będzie mógł zadebiutować w nowych barwach w środę 25 stycznia. Wtedy Union Berlin zagra na wyjeździe z Werderem Brema.