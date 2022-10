Rok temu zgotowali Polakom piekło. Teraz może być podobnie. "To w nas siedzi do dziś"

Butelki, ale też zapalniczki i inne przedmioty lecące z trybun oraz okrzyki "k...a Polska". Tak było rok temu w Tiranie, gdzie reprezentacja Polski prowadzona przez Paulo Sousę wygrała 1:0. Zwycięską bramkę zdobył wtedy Karol Świderski. I to właśnie po tym golu spotkanie zostało przerwane w drugiej połowie, kiedy sędzia na ponad kwadrans nakazał obu zespołom wrócić do szatni, a delegat zagroził, że jeśli po tej przerwie z trybun poleci na murawę jeszcze jakiś przedmiot, to mecz zostanie definitywnie zakończony.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie napędzać w Wiśle kolejne problemy. Zmiana trenera nie wystarczy

Wyliczyli szanse Polaków na mundialu w Katarze. Wyjdziemy z grupy?

Albańczycy po tym meczu pisali, że zostali sprowokowani przez polskich piłkarzy. Przede wszystkim Świderskiego, który podbiegł pod trybuny i cieszył się z gola. - Tutaj zawsze na trybunach jest gorąco - mówi Romario Ismailaj, dziennikarz "Albanian Post", który relacjonował tamto spotkanie z trybun. - Najważniejszy był wynik. Ta porażka 0:1 z Polską siedzi w nas - Albańczykach - do dziś. To był mecz, po którym straciliśmy szanse, by zagrać w barażach o mundial - dodaje.

Albania co prawda po tamtym meczu zachowała jeszcze szanse na awans, ale tylko w teorii, bo kadra Sousy na dwie kolejki przed końcem eliminacji - po skromnym zwycięstwie w Tiranie - awansowała na drugie miejsce w tabeli, miała dwa punkty przewagi nad Albanią i do rozegrania spotkania z Andorą i Węgrami. A przede wszystkim z Andorą, które wygrała w przedostatniej kolejce (4:1) i zapewniła sobie grę w barażach, gdzie w marcu pokonała Szwecję (2:0) i dzięki temu już za miesiąc zagra na mundialu.

"Jesteśmy prawie tą samą drużyną"

Dziś to mundial jest najważniejszy, ale po nim trzeba będzie walczyć o udział w kolejnej imprezie. Awansować na mistrzostwa Europy, które za dwa lata odbędą się w Niemczech. Polska już w niedzielę poznała swoich grupowych rywali w eliminacjach do tego turnieju. I trzeba przyznać, że miała ogromne szczęście w losowaniu, bo choć była rozstawiona w pierwszym koszyku, to w kolejnych uniknęła najmocniejszych drużyn. Trafiła na Czechy, Wyspy Owcze, Mołdawię i właśnie Albanię, z którą Polska zmierzy się w drugich eliminacjach z rzędu. A z tych poprzednich - do mundialu w Katarze - ma dobre wspomnienia, bo to jest nie tylko zwycięstwo 1:0 w Tiranie, ale też 4:1 w Warszawie.

- To wcale nie były złe mecze w naszym wykonaniu. A przynajmniej my tak je postrzegamy - mówi Ismailaj. I dodaje, że przez ten rok Albania jako drużyna bardzo się nie zmieniła. - Wciąż mamy piłkarzy z doświadczeniem. I to nie w byle jakich klubach, bo Armando Broja gra w Chelsea, Marash Kumbulla w Romie czy Kristjan Asllani w Interze Mediolan. Ale są też pewne znaki zapytania. Przede wszystkim nie wiadomo, kto będzie selekcjonerem, bo Edoardo Reja ma kontrakt do końca roku i wcale nie jest powiedziane, że zostanie przedłużony. Do tego dochodzi kapitan Elseid Hysaj i napastnik Sokol Cikalleshi, którzy wysyłają sygnały, że mogą zakończyć reprezentacyjne kariery - wskazuje albański dziennikarz.

Kulesza ocenił losowanie EURO. Zdradził, kogo wolał uniknąć. "Byłby problem"

W Tiranie znowu będzie gorąco

Zero zwycięstw, dwa remisy i dwie porażki. To wyniki Albanii z ostatniej Ligi Narodów. Rozczarowujące, bo kadra Rei była uznawana za faworyta w grupie z Islandią, Izraelem i... teoretycznie Rosją, która automatycznie, bez rozegrania żadnego meczu, została sklasyfikowana na ostatnim miejscu w grupie i tym samym spadła do trzeciej dywizji.

- To był słaby rok naszej reprezentacji. Można powiedzieć, że wszystko, co złe zaczęło się właśnie od meczu z Polską, bo po nim na dziewięć spotkań wygraliśmy tylko raz. I to z Andorą, skromnie, tylko 1:0, kiedy już straciliśmy szanse na baraże, na dodatek było to zwycięstwo na pustym stadionie - przypomina Ismailaj.

Ten pusty stadion to efekt kary nałożonej przez UEFA za zachowanie albańskich kibiców właśnie w meczu z Polską. - Sądzę, że tym razem na stadionie w Tiranie także będzie gorąco. Choć nie wierzę, że aż tak jak ostatnio, czyli że z trybun polecą butelki. To było zupełnie niepotrzebne - mówi Ismailaj.

O tym, że to było nie tylko niepotrzebne, ale też wybiło Albanię z rytmu, od razu po zeszłorocznej porażce z Polską mówił także Reja. - To bardzo przykre, że dochodzi do takich sytuacji. Traci na tym cały futbol. Tracimy też my, bo to był incydent, który nawet nie tyle nam zaszkodził, ile bardzo zaszkodził. Jestem zły, bo po tej przerwie nie było już w nas takiej złości jak wcześniej, po stracie bramki. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Mam nadzieję, że zostaną wyeliminowane raz na zawsze - denerwował się selekcjoner reprezentacji Albanii, z którą Polska w eliminacjach do kolejnego Euro zagra znowu najpierw w Warszawie (27 marca), a później w Tiranie (10 września).