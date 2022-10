Wyliczyli szanse Polaków na mundialu w Katarze

Do obliczenia szans każdej z drużyn stworzono 10 tysięcy symulacji na podstawie tzw. rankingu elo. Jest to jedno z najbardziej miarodajnych narzędzi do ustalania prawdopodobieństwa zdarzeń w rozgrywkach sportowych. Sam system wywodzi się z szachów, a nazwa pochodzi od węgierskiego szachisty Arpada Elo. Bierze on pod uwagę wagę odbytego spotkania, spodziewany wynik, to, kto jest gospodarzem meczu oraz jego dokładny wynik.

Wyliczono szanse każdej z drużyn na złoto mistrzostw świata. Brazylia na czele rankingu

Dzięki temu portal football-rankings.info stworzył ranking, z którego dowiadujemy się, która z drużyn ma największe szanse na złoto. Okazuje się, że głównymi faworytami mistrzostw świata w Katarze są dwa zespoły z Ameryki Południowej. Brazylia na zdobycie tytułu ma aż 32,9% szans, a druga pod tym względem Argentyna - 24,76%. Kolejne zespoły nie mają już tak okazałych wyników. Hiszpania, Belgia i Holandia zmieściły się w granicach od 6 do 7%. Co ciekawe Kamerun, Ghana i Arabia Saudyjska dostały po 0%.

Polska wyjdzie z grupy? Szanse są spore

A gdzie w tym wszystkim plasuje się Polska? Niestety dość nisko. Podopieczni Czesława Michniewicza według tych wyliczeń mają raptem 0,14% szans na zwycięstwo w całym turnieju. Więcej ma nawet gospodarz imprezy Katar - 0,21%. Na szczęście są i pozytywne informacje. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nasza reprezentacja wyjdzie z grupy, a ta sztuka nie udawała nam się na poprzednich trzech mundialach, w których braliśmy udział. Nasze szanse na awans (46,16%) są minimalnie wyższe niż Meksyku (45,88%). Z kolei na pierwsze miejsce w grupie wynoszą zaledwie 6,82%.

Do tych obliczeń można mieć jednak pewne zastrzeżenia. Dziwne wydaje się chociażby to, że zakładają one większe szanse na wyjście z grupy B dla reprezentacji Iranu niż dla drużyn USA i Walii. Ponadto, mimo iż istnieje wyższe prawdopodobieństwo wyjścia z grupy Polski niż Meksyku, to o dziwo Meksykanie mają od nas większe szanse na złoto.