Kulesza ocenił losowanie EURO. Zdradził, kogo wolał uniknąć. "Byłby problem"

Reprezentacja Polski poznała rywali w grupie eliminacyjnej do mistrzostw Europy. Biało-czerwoni, którzy byli losowani z pierwszego koszyka, trafili do grupy E, gdzie zmierzą się z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi oraz Mołdawią. W tym gronie na pewno nie stoją na straconej pozycji.

Kulesza ocenia szanse Polaków. "Nie jest to grupa śmierci, ale..."

Po losowaniu można było odnieść wrażenie, że nastroje w środowisku piłkarskim w Polsce raczej są pozytywne. Reprezentacja uniknęła światowych potęg (mogła trafić na Francję czy Anglię), przez co łatwiej jej będzie o zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc w grupie, premiowanych bezpośrednim awansem na EURO 2024.

W optymistycznym tonie wypowiedział się również Cezary Kulesza, prezes PZPN. Jego zdaniem reprezentacja ma spore szanse na awans, ale będzie musiała potwierdzić to na murawie. - Nie jest to grupa śmierci, ale chciałbym nadmienić, że z każdym trzeba wygrać, trzeba wyjść na boisko. Przeciwnik się nie położy, czy jest niżej notowany, nieważne. Liczy się to, co jest na boisku. - ocenił w rozmowie z TVP.

Prezes federacji zdradził także, jakiego rywala wolał uniknąć. Odpowiedź była nieoczywista, choć zrozumiała. - Pewnie problem byłby, gdybyśmy dolosowali Białoruś, bo wiemy, jakie jest nastawienie naszych kibiców. (…) Nie jest to przeciwnik bardzo mocny, ale z politycznych względów lepiej było na niego nie trafić - powiedział.

Kulesza otrzymał także pytanie o to, czy w eliminacjach kadrę poprowadzi Czesław Michniewicz. Przypomnijmy, że wszystkie mecze grupowe odbędą się w 2023, a barażowe w 2024 roku. Kontrakt selekcjonera wygasa po mistrzostwach świata w Katarze. - Pewnie usiądziemy do rozmów, ale po mistrzostwach świata - dodał.

Wcześniej prezes PZPN skomentował przebieg losowania w mediach społecznościowych. Bijący z jego wpisu optymizm dało się odczuć także w opiniach ekspertów.

Losowanie EURO 2024. Szczęśliwy traf Polaków, szykuje się kilka hitów

O ile Polacy nie mogą przesadnie narzekać na losowanie w eliminacjach EURO 2024, o tyle w innych grupach dojdzie do kilku ciekawych starć. Bardzo interesująco zapowiada się rywalizacja w grupie C, gdzie trafili Włosi i Anglicy, poza tym w grupie B dojdzie do konfrontacji pomiędzy Francją a Holandią.