Trener Albanii grzmi po skandalu na trybunach. "To nam przeszkodziło"

- Tylko trzy pytania do trenera i jedno do piłkarza - zaznaczył na wstępie rzecznik reprezentacji Albanii. To była kolejna przedziwna konferencja na stadionie w Tiranie, bo chwilę wcześniej w sali konferencyjnej pojawił się Paulo Sousa. Wraz z Wojciechem Szczęsnym. O ile bramkarz reprezentacji Polski odpowiedział na kilka pytań, o tyle selekcjoner tylko na jedno. - To wystarczy? Już tu naciska na nas selekcjoner reprezentacji Albanii - przeprosił rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski.

REKLAMA

Zobacz wideo

Tak wściekłego Sousy nigdy nie widzieliśmy, a kibice lżyli na Polskę

A potem do sali wszedł bramkarz Etrit Berisha oraz selekcjoner Edoardo Reja. Najpierw na dwa pytania odpowiedział Berisha. - Starannie przygotowaliśmy się do tego meczu. W pierwszej połowie przede wszystkim zależało nam, by nie popełnić głupiego błędu. No i nie popełniliśmy. Ale popełniliśmy w drugiej, zaledwie jeden, który kosztował nas bardzo wiele - mówił przybitym głosem kapitan reprezentacji Albanii.

"To bardzo przykre, że dochodzi do takich sytuacji"

Dopiero po nim głos zabrał Reja, który odpowiedział na zaledwie trzy pytania. W tym tylko na jedno od dziennikarzy z Polski. - To bardzo przykre, że dochodzi do takich sytuacji. Traci na tym cały futbol. Tracimy też my - zamartwiał się Reja, który zapytany został o przerwę w końcówce spotkania, kiedy to sędzia na ponad kwadrans nakazał obu zespołom wrócić do szatni, a delegat zagroził, że jeśli po niej poleci na murawę jeszcze z trybun jakiś przedmiot, to mecz zostanie definitywnie zakończony.

- Nawet nie tyle nam to zaszkodziło, ile bardzo zaszkodziło. Jestem zły, bo po tej przerwie nie było już w nas takiej złości jak wcześniej, po stracie bramki. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Mam nadzieję, że zostaną wyeliminowane raz na zawsze - zakończył selekcjoner reprezentacji Albanii, która po porażce z Polską na dwie kolejki przed końcem eliminacji spadła na trzecie miejsce w grupie.

Najlepszy piłkarz reprezentacji Polski w meczu z Albanią! Lider [OCENY]

Tak wygląda sytuacja w grupie na dwie kolejki przed końcem eliminacji