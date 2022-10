Nawałka wysyła ostrzeżenie po losowaniu eliminacji Euro 2024

W losowaniu grup eliminacyjnych do mistrzostw Europy, które odbędą się w 2024 roku w Niemczech, Polska uniknęła rozstawionych w drugim koszyku Francji i Anglii oraz rozstawionej w trzecim koszyku Szwecji.

W sprawie losowania grup eliminacji Euro 2024 głos zabrał były selekcjoner Adam Nawałka, który optymistycznie ocenia szansę reprezentacji na wyjście z grupy - Oczywiście, losowanie jest bardzo dobre, los był dla nas łaskawy. To my jesteśmy drużyną, która stanowi największą wartość - przyznał w rozmowie z Interią.

Były selekcjoner wskazuje Czechy i Albanią jako najtrudniejszych rywali w grupie, ale w swoim stylu dodaje, że trzeba uważać na każdego: - Nie można też zlekceważyć Wysp Owczych, to nieprzewidywalny rywal, który ostatnio w Lidze Narodów pokonał Turcję. Zresztą selekcjoner Czesław Michniewicz przekonał się o sile tego rywala, grał z nim z młodzieżówką, więc zna już teren. Dlatego z pewnością podejdzie do tej rywalizacji z odpowiednią atencją - ostrzega po losowaniu Nawałka.

Reprezentacja Polski wraz z selekcjonerem Adamem Nawałką awansowała na mistrzostwa Europy we Francji oraz mistrzostwa świata w Rosji. Zdaniem byłego selekcjonera Polska dobrze przygotuje się do eliminacji, a w nich będzie musiała grać zgodnie z uniwersalnymi zasadami futbolu: - W piłce nie wolno lekceważyć rywali. Musi być odpowiednie podejście: wiara we własne umiejętności, pozytywna pewność siebie, ale też koncentracja, bo piłka nożna cały czas uczy pokory - przekonuje Nawałka.

Pierwsze spotkania eliminacji Euro 2024 zostaną rozegrane pomiędzy 23, a 25 marca 2023 roku. Jeśli Polska awansuje z grupy z pierwszego lub drugiego miejsca, eliminacje zakończy już w listopadzie.

Grupa E:

Polska

Czechy

Albania

Wyspy Owcze

Mołdawia

Pozostałe grupy elim. Euro 2024

Grupa A: Hiszpania, Szkocja, Norwegia, Gruzja Cypr

Hiszpania, Szkocja, Norwegia, Gruzja Cypr Grupa B: Holandia, Francja, Irlandia Grecja, Gibraltar

Holandia, Francja, Irlandia Grecja, Gibraltar Grupa C: Włochy, Anglia, Ukraina, Macedonia Płn., Malta

Włochy, Anglia, Ukraina, Macedonia Płn., Malta Grupa D: Chorwacja, Walia, Armenia, Turcja, Łotwa

Chorwacja, Walia, Armenia, Turcja, Łotwa Grupa F: Belgia, Austria, Szwecja, Azerbejdżan, Estonia

Belgia, Austria, Szwecja, Azerbejdżan, Estonia Grupa G: Węgry, Serbia, Czarnogóra, Bułgaria, Litwa

Węgry, Serbia, Czarnogóra, Bułgaria, Litwa Grupa H: Dania, Finlandia, Słowenia, Kazachstan, Irlandia Płn., San Marino

Dania, Finlandia, Słowenia, Kazachstan, Irlandia Płn., San Marino Grupa I: Szwajcaria, Izrael, Rumunia, Kosowo, Białoruś, Andora

Szwajcaria, Izrael, Rumunia, Kosowo, Białoruś, Andora Grupa J: Portugalia, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Luksemburg, Słowacja, Liechtenstein