Oto terminarz Polaków w el. Euro 2024. Wszystko jasne

Reprezentacja Polski poznała swoją grupę w eliminacjach do Euro 2024. We Frankfurcie nasza kadra byłą wybierana z pierwszego koszyka, więc teoretycznie mogła uniknąć tych najtrudniejszych i najbardziej niewygodnych rywali. Los okazał się dość łaskawy dla "Biało-czerwonych". Polska grupa to praktycznie "grupa marzeń".

Polska kadra trafiła do grupy E, gdzie jest łącznie pięć zespołów. Naszymi rywalami są Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia. W niedzielny wieczór Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN opublikował terminarz spotkań Biało-Czerwonych.

Okazuje się, że teoretycznie najtrudniejszy i najważniejszy mecz Polacy rozegrają już na samym starcie eliminacji. Walkę o udział w Euro 2024 rozpoczniemy w piątek 24 marca wyjazdowym meczem z Czechami. Trzy dni później, w poniedziałek 27 marca na własnym terenie zagramy z Albanią.

Kolejny pojedynek odbędzie się w czerwcu. W tym miesiącu zagramy tylko jedno spotkanie w ramach eliminacji. Będzie to wyjazdowe spotkanie z Mołdawią. Odbędzie się ono we wtorek 20 czerwca.

Na kolejny mecz w ramach eliminacji przyjdzie poczekać aż do września. W czwartek 7 września zagramy u siebie z Wyspami Owczymi, kończąc tym samym pierwszą rundę. Część rewanżową zaczniemy w Albanii, w niedzielę 10 września.

Kolejne mecze odbędą się w październiku. 12 października (czwartek) zagramy na wyjeździe z Wyspami Owczymi. 15 października (niedziela) podejmiemy Mołdawię. Eliminacje zakończymy w listopadzie. 17 listopada w piątek podejmiemy Czechów.

Bezpośrednio do turnieju awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z dziesięciu grup. Baraże odbędą się w marcu 2024 r. Zostaną utworzone na podstawie wyników z ostatniej edycji Ligi Narodów. Powstaną trzy ścieżki barażowe, których zwycięzcy awansują na mistrzostwa Europy.

Terminarz reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2024: