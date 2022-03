Matty Cash chce spróbować polskiej wódki. Stawia jeden warunek

Dla Matty'ego Casha trwające zgrupowanie jest dopiero drugim i od razu najważniejszym w reprezentacyjnej karierze. Polska we wtorek zagra ze Szwecją, a stawką jest awans na mistrzostwa świata w Katarze. Mimo ogromnej odpowiedzialności Cash zachowuje dobry humor i jest optymistą.

Matty Cash spróbuje polskiej wódki? "Na pewno będzie impreza"

- Presja jest, ale uwielbiam ją! – mówi w rozmowie z Interią. - Na co dzień gram w Premier League, tam presja jest w każdym meczu. Gdy reprezentujesz swój kraj, musisz wiedzieć o oczekiwaniach kibiców. Ale przecież po to zostajesz piłkarzem, aby występować w takich meczach, jak ten ze Szwecją. Nie mogę się doczekać. Wiem, że cała Polska zasiądzie przed telewizorami, na stadionie w Chorzowie będzie komplet. Wierzę, że zagramy dobrze i awansujemy. Mamy piłkarzy, których na to stać – dodał.

Mecz ze Szwecją będzie wielkim wydarzeniem nie tylko dla niego, ale i jego rodziny. Na dodatek Cash zdradził, że jeśli Polska wygra, to czeka go jeszcze jeden wyjątkowy moment. - Do Chorzowa przyjeżdża z Anglii cała moja rodzina: mama, tata, brat, ciocia. Przylatują już w poniedziałek. Więc jeśli awansujemy, na pewno będzie impreza. I na niej spróbuję w końcu polskiej wódki! – powiedział.

Na razie zawodnik Aston Villi musi skupić się na najważniejszym zadaniu, czyli dobrym występie w meczu ze Szwecją. Jak twierdzi, najważniejsza będzie koncentracja i skupienie. - Motywacji nikomu nie zabraknie, bo cała Polska wie, jak to ważny mecz. Musimy jednak skupić się na naszej robocie, myśleć tylko o niej. To powinien być nasz priorytet – uważa Cash.

Początek spotkania Polska – Szwecja w Chorzowie o godzinie 20:45. Zapraszamy na relację na żywo do Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.