Szwedzi oskarżyli Polaków o "brudną grę". Jest reakcja PZPN-u

We wtorek reprezentację Polski czeka najważniejszy mecz ostatnich lat. Polacy na Stadionie Śląskim w Chorzowie zmierzą się ze Szwedami, a stawką będzie awans na mistrzostwa świata w Katarze. Polaków będzie wspierać ponad 50 tysięcy kibiców. Na trybunach ma pojawić się także 250 fanów ze Szwecji.

Liczba kibiców ze Skandynawii jest bardzo mała i na to właśnie uwagę zwracają szwedzcy dziennikarze. Teoretycznie PZPN powinien przekazać szwedzkiej federacji 2,5 tys. biletów, co stanowi pięć procent pojemności całego stadionu. Tak się jednak nie stało.

"Oto koszmarna wiadomość dla szwedzkich fanów. "Błąd" w systemie biletowym sprawia, że tylko 250 Szwedów otrzymało bilety na mecz z Polską. A przecież Szwecja słynie z dobrego kibicowania w meczach wyjazdowych" - czytamy w gazecie "Aftonbladet".

- To trochę brzydka gra Polaków. To bardzo smutne, że nie wszyscy szwedzcy kibice będą mieli okazję być na tak ważnym wydarzeniu - uważa Susanne Wänberg Petersson, prezes Camp Sweden, czyli stowarzyszenia kibiców reprezentacji Szwecji. W artykule podkreślony jest fakt, że na Stadionie Śląskim jest ponad 55 tysięcy miejsc.

Czy PZPN rzeczywiście chciał utrudnić szwedzkim kibicom uczestnictwo w spotkaniu? Całą sprawę w rozmowie z Onetem skomentował Jakub Kwiatkowski, rzecznik związku. — Udostępniliśmy im, tak jak i Czechom, pięć procent pojemności stadionu, bo tak stanowią przepisy. Szwedzi nie chcieli zarezerwować tej puli wcześniej, a my nie jesteśmy w stanie sprzedawać biletów bezpośrednio szwedzkim kibicom. Skoro ich federacja nie zdecydowała się ich zarezerwować, zostały rozprowadzone wśród naszych kibiców – powiedział Kwiatkowski.

Ze słów rzecznika wynika więc to, o czym jako pierwsi informowaliśmy na Sport.pl. "PZPN miał obowiązek przeznaczyć 5 proc. z pojemności stadionu dla fanów gości. To w przeliczeniu na krzesełka około 2500 miejsc. Tak też zrobił. Jeszcze przed startem baraży napisał do federacji czeskiej i szwedzkiej czy te są zainteresowane taką liczbą i poprosił o złożenie konkretnego zamówienia. Czesi od razu przekazali, że skorzystają z wszystkich dostępnych dla nich miejsc, Szwedzki Związek Piłki Nożnej (SvFF) umieścił na swej stronie informacje dla kibiców o zapisach na bilety. Oczywiście były to zamówienia w ciemno, wtedy nikt nie wiedział, kto 29 marca pojedzie do Chorzowa i czy zagra tam towarzysko, czy o mundial. Po pewnym czasie Szwedzki Związek Piłki Nożnej zadeklarował, że kupi 250 biletów. Jak się okazało tylu, kibiców złożyło wówczas zamówienia na wejściówki. Oficjalne zamówienie z taką liczbą poszło do Polski, co równało się z rezygnacją z pełnej puli" - pisał w sobotę Kacper Sosnowski.

Bilety wśród polskich kibiców rozeszły się natychmiast, mimo sporej podwyżki cen. We wtorek Polaków wspierać będzie około 55 tysięcy fanów. Początek wtorkowego meczu o godzinie 20:45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.