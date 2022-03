Lewandowski dogadał się z kapitanem Szkocji. Ustalili cel meczu. Wspaniały

Reprezentacja Polski zagra ze Szkocją w terminie meczu barażowego z Rosją. Biało-czerwoni otrzymali wolny los do finału marcowych baraży, przez co pojawił im się wolny termin na rozegranie meczu towarzyskiego. Polski Związek Piłki Nożnej potwierdził, że mecz Polska - Szkocja zostanie rozegrany na Hampden Park w Glasgow w czwartek 24 marca o godzinie 20:45. Pierwsze informacje o tym meczu pojawiły się już tydzień temu i wówczas federacje nie mogły dojść do porozumienia ws. miejsca rozgrywania spotkania.

Szkocja przekaże pieniądze na pomoc Ukrainie. To efekt rozmów pomiędzy Lewandowskim a Robertsonem

"Andy Robertson i Robert Lewandowski wspierają zbiórkę podczas meczu Szkocja - Polska. Kapitanowie zachęcają fanów do wypełnienia Hampden Park i zebrania pieniędzy na zbiórkę UNICEF-u, który prowadzi akcję humanitarną w Ukrainie" - czytamy w komunikacie na stronie internetowej szkockiej federacji. Szkocja przekaże 10 funtów (około 56 złotych) od każdego sprzedanego biletu, a dodatkowo kibice będą mieli możliwość dokonania dodatkowej wpłaty na pomoc Ukrainie na stronie internetowej federacji.

- Jako ojciec przyznam, że obrazki z dziećmi w Ukrainie są bolesne do oglądania. Kiedy poinformowano nas o przełożeniu meczu z Ukrainą, nasza współpraca z Robertem Lewandowskim i całą polską kadrą była oczywista. Mamy nadzieję, że pieniądze zebrane w trakcie meczu pomogą poprawić sytuację uchodźców, a także pomogą w ogromnym wysiłku poczynionym przez UNICEF - powiedział Andrew Robertson, cytowany przez oficjalną stronę Szkockiego Związku Piłki Nożnej.

Bilety na mecz Szkocja - Polska będą sprzedawane od 15 marca od godziny 13, a pierwszeństwo będą miały osoby należące do Scotland Supporters Club. Dwa dni później Szkoci uruchomią otwartą sprzedaż dla wszystkich zainteresowanych kibiców. Mecz będzie dostępny do obejrzenia na antenach Telewizji Polskiej oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.