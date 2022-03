Reprezentacja Polski ma nowego rywala w miejsce Rosji. PZPN informuje o meczu towarzyskim

Zobacz wideo

"24 marca 2022 roku o godzinie 20:45 reprezentacja Polski zagra w Glasgow mecz towarzyski ze Szkocją. Informację o sprzedaży biletów na spotkanie na Hampden Park podamy w osobnym komunikacie w najbliższych dniach" - czytamy w komunikacie PZPN.

Ze Szkocją pierwszy raz od pamiętnego remisu z 2015 roku

Informacja o możliwości rozegrania meczu ze Szkocją pojawiała się już tydzień temu, ale według mediów wówczas obie krajowe federacje nie mogły dojść do porozumienia ws. miejsca, w którym miałby się odbyć mecz. Ostatecznie postawiono na Hampden Park w Glasgow.

W Szkocji Polacy grali ostatnio podczas eliminacji Euro 2016. W październiku 2015 roku zremisowali na Hampden 2:2 po golu Roberta Lewandowskiego w ostatnich sekundach spotkania. W pierwszym meczu w Warszawie także było 2:2.

Ostatni raz towarzyskie spotkanie obie kadry grały 5 marca 2014 roku i wtedy Szkoci wygrali 1:0. Polacy nie mają z tą kadrą wygranego ani jednego spotkania w XXI wieku - ostatnie, czwarte z 2001 roku zremisowali 1:1.

Po Szkocji finał baraży w Chorzowie

Przypomnijmy, że pięć dni później, 29 marca Polska zagra w Chorzowie w decydującym o awansie na mundial meczu ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. Co ważne, wcześniej wszystkie te trzy reprezentacje poinformowały, że nie zamierzają grać z Rosją - i to w dużej mierze ta presja doprowadziła do zawieszenia Rosji w prawach członka FIFA.

Reprezentacja Szkocji miała w tym terminie za to zaplanowany mecz barażowy z Ukrainą, lecz FIFA przełożyła go na czerwiec.