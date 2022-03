Oficjalnie: Legia Warszawa potwierdza hitowy transfer. "Zwiększamy szanse w Pucharze Polski"

FIFA wyszła naprzeciw zagranicznym zawodnikom grającym w lidze rosyjskiej i ukraińskiej. Obcokrajowcy mogą zmienić klub do 7 kwietnia i grać w nowym zespole do końca czerwca. Z tej sytuacji skorzystał m.in. Grzegorz Krychowiak, który został wypożyczony z Krasnodaru do AEK Ateny. Legia Warszawa także nie zamierzała próżnować i sfinalizowała hitowy transfer z ligi ukraińskiej.

Legia potwierdza transfer Benjamina Verbicia. I nawiązuje do The Office. "Nadszedł czas"

Legia Warszawa poinformowała o pozyskaniu Benjamina Verbicia z Dynama Kijów na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Tym samym mistrzowie Polski wykorzystali nowe zasady, zaakceptowane przez FIFĘ. - Jestem bardzo zadowolony, że podpisałem kontrakt z Legią Warszawa. Legia to wielki klub z wspaniałą historią, to najlepszy klub w Polsce. Mam nadzieję, że do końca sezonu pomogę zespołowi wygrać puchar i grać najlepiej jak potrafię w lidze - mówił Verbić tuż po podpisaniu umowy. Puchar Polski jest teraz jedyną szansą Legii na grę w europejskich pucharach. W półfinale PP Legia zagra z Rakowem Częstochowa.

Wcześniej klub zareagował na wpis jednego z kibiców, który prosił Legię o potwierdzenie transferu Verbicia. Legia opublikowała gifa z serialu "The Office" o treści "nadszedł czas". - Rozmowy o przejściu Benjamina do Legii rozpoczęliśmy w lutym, ale obserwowaliśmy go znacznie wcześniej. Oczywiście, z powodu wojny na Ukrainie otworzyły się inne możliwości. Oczekiwania są bardzo konkretnie: ma nam pomóc w wygrywaniu meczów. Nadal nie mamy komfortowej sytuacji w tabeli i każda pozycja wyżej jest dla nas cenna, również ze względu przychodów. Tym ruchem zwiększamy sobie też szanse w Pucharze Polski - skomentował Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii.

- Verbic jest zawodnikiem dobrym technicznie, który świetnie kontroluje piłkę. Inni piłkarze nie mają obaw, żeby podawać do niego, bo jest w stanie dużo wykreować. Ma odpowiednie doświadczenie, grał na bardzo dobrym poziomie w Kopenhadze i Kijowie, również w europejskich pucharach. Zdaję sobie ekipę z dużych oczekiwań kibiców. Dajmy mu czas, żeby się wdrożył - wtedy on może dać nam więcej - dodał.

Benjamin Verbić trafił do Polski wraz z Tomaszem Kędziorą i trenował przez jakiś czas z Lechem Poznań. Verbić wcześniej występował w FC Kopenhadze, z którą występował w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Skrzydłowy rozegrał także 38 meczów w reprezentacji, w których strzelił pięć goli.