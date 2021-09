Sousa widzi, że ekstraklasa jest zbyt słaba. Ma pomysł. "Muszę być uczciwy"

1 - tylu zawodników z ekstraklasy znalazło się na liście powołanych przez Paulo Sousę na najbliższe mecze reprezentacji Polski z San Marino oraz Albanią. Jest to pomocnik Pogoni Szczecin - Kacper Kozłowski. Sytuacja ta najlepiej obrazuje stosunek Portugalczyka do naszej ekstraklasy.

Sousa pokazuje, że jego zdaniem nasza liga jest zbyt słaba. Między innymi dlatego Portugalczyk nie przyjeżdża często do Polski, a jeszcze rzadziej bywa na ligowych stadionach. Okazuje się jednak, że selekcjoner naszej kadry ma pomysł, jak docenić trud ekstraklasowych zawodników. Miałby to być obóz dla ligowców. Portugalczyk podzielił się nim w rozmowie z Sebastianem Staszewskim na kanale "Po gwizdku" na Youtubie.

Sousa ma pomysł na ligowy obóz

- Próbowałem pomóc i wspierać polską piłkę, także ekstraklasę, pomagałem promować zawodników, ale na końcu muszę być uczciwy ze sobą i swoimi przekonaniami. Nawet jeśli chciałbym dołączać do kadry piłkarzy z ekstraklasy, to nie mogę pokazać innym zawodnikom z kadry, że stracą pozycję dla zawodnika o mniejszych umiejętnościach - powiedział Sousa.

I dodał: Chciałbym zaprosić wyróżniających się zawodników. Na dwa dni, dwa treningi. I to jest coś, co chciałbym robić. Do tego chciałbym zaprosić wszystkich trenerów z ekstraklasy na te dwa dni, by wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o futbolu, o polskiej piłce albo taktyce. To mogłoby dać mi powód, aby jeszcze częściej bywać w Polsce - kiedy bylibyśmy w kontakcie i mogli się wspólnie rozwijać.

Najbliższe mecze nasza kadra zagra 9 i 12 października. Po sześciu meczach reprezentacja Polski zajmuje 3. miejsce w grupie eliminacji do mistrzostw świata. Kadra Sousy ma 11 punktów, czyli punkt mniej od Albanii i pięć mniej od Anglii.