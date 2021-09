Lewandowski w czołówce strzelców el. MŚ 2022. Polaka wyprzedza tylko jeden piłkarz

Lewandowski dał zespołowi Paulo Sousy prowadzenie w 12. minucie po strzale głową i asyście Kamila Glika. Dla polskiego napastnika był to już 70. gol w barwach narodowych, dzięki czemu goni rywali w europejskiej klasyfikacji wszech czasów. Obecnie gracz Bayernu Monachium jest już piąty w tej klasyfikacji.

REKLAMA

Zobacz wideo "Zmieniła się mentalność albańskich piłkarzy. Mają większe apetyty i chcą awansować na MŚ"

Lewandowski wzruszył ramionami. "Ten moment", o którym mówił, nie nastąpił. "Może jutro"

Do przerwy Polska prowadziła 2:1. Na bramkę Sokola Cikalleshiego z 25. minuty odpowiedział debiutant Adam Buksa, który ładnym uderzeniem głową pokonał albańskiego bramkarza Etrita Berishę. W drugiej części gry biało-czerwoni strzelili dwie kolejne bramki. Najpierw kapitalnym solowym rajdem popisał się Lewandowski, który wyłożył idealnie piłkę Grzegorzowi Krychowiakowi, a ten zdobył jedną z najłatwiejszych bramek w karierze, a w 89. minucie wynik spotkania ustalił Karol Linetty po podaniu Karola Świderskiego.

"To był jego mecz, to jest jego stadion! Gdyby nie on, mecz z reprezentacją Albanii mógłby skończyć się dla Polski wstydliwie. A akcja, która zakończyła się golem Krychowiaka, była prawdziwym popisem kapitana reprezentacji Polski! Poza tym: szukał gry, instruował kolegów i znów nie dowierzał, jak łatwo reprezentacja Polski straciła gola. Ale najważniejsze, że Lewandowski nie zatrzymuje się na Narodowym. 27. gol na tym stadionie, czwarty w tych eliminacjach. Kosmita. I aż strach pomyśleć, co będzie gdy zabraknie go w reprezentacji Polski" - tak podsumował występ Lewandowskiego dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski, który ocenił napastnika na 6, w skali 1-6.

"Robert Lewandowski i spółka: tak trzeba mówić o reprezentacji Polski - twierdzi Jacek Bąk. Świetna gra kapitana dała nam zwycięstwo 4:1 nad Albanią w eliminacjach MŚ 2022. A były kapitan kadry zastanawia się czy Lewandowski mający już 70 goli w reprezentacji dobije do setki" - napisał Łukasz Jachimiak.

Lewandowski w czołówce najlepszych strzelców el. MŚ. Polak traci tylko jednego gola do Mitrovicia

Lewandowski po trafieniu przeciwko Albanii ma na koncie już cztery bramki w eliminacjach do MŚ w Katarze i znajduje się w czołówce klasyfikacji strzelców. Wcześniej napastnik trafiał do siatki Węgrów (3:3) i dwa razy pokonał bramkarzy Andory (3:0). W meczu z Anglią (1:2) nie grał, ponieważ wówczas był kontuzjowany.

"To była zdrada". Albańskie media bezlitosne po meczu z Polską

Na czele klasyfikacji strzelców el. MŚ w strefie europejskiej jest Aleksandar Mitrović. Serb ma obecnie na koncie pięć goli, chociaż grał tylko w trzech meczach. Drugi jest Lewandowski ze średnią 1,48 gola na mecz. Polak wyprzedza Erana Zahaviego z Izraela, Romelu Lukaku z Belgii i Buraka Yilmaza z Turcji. Wszyscy mają również cztery gole na koncie, ale słabszą średnią bramek na 1 mecz. Warto zwrócić uwagę na to, że Lewandowski potrzebował zaledwie 6 strzałów na bramkę, aby trafić do siatki aż cztery razy.

Tak wygląda czołówka klasyfikacji najlepszych strzelców el. MŚ w strefie europejskiej: