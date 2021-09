Lewandowski zaraz przeskoczy Klose w europejskiej klasyfikacji strzelców. Tylko Ronaldo poza zasięgiem

- Polska to mocny zespół, szczególnie Robert Lewandowski, który nie potrzebuje nawet dobrej okazji, żeby strzelić gola. To piłkarz, który robi wielką różnicę- mówił po przegranym 1:4 meczu z Polską selekcjoner reprezentacji Albanii Edoardo Reja, zachwalając kapitana reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Zmieniła się mentalność albańskich piłkarzy. Mają większe apetyty i chcą awansować na MŚ"

Buksa strzelił w pierwszym meczu w kadrze. "Trudno o lepszy debiut"

Lewandowski w starciu z Albanią był najlepszym piłkarzem na boisku. Napastnik nie tylko zdobył bramkę na 1:0, ale w drugiej połowie przy stanie 2:1 popisał się kapitalnym rajdem, wykładając piłkę Krychowiakowi, który podwyższył rezultat na 3:1.

"To był jego mecz, to jest jego stadion! Gdyby nie on, mecz z reprezentacją Albanii mógłby skończyć się dla Polski wstydliwie. A akcja, która zakończyła się golem Krychowiaka, była prawdziwym popisem kapitana reprezentacji Polski! Poza tym: szukał gry, instruował kolegów i znów nie dowierzał, jak łatwo reprezentacja Polski straciła gola. Ale najważniejsze, że Lewandowski nie zatrzymuje się na Narodowym. 27. gol na tym stadionie, czwarty w tych eliminacjach. Kosmita. I aż strach pomyśleć, co będzie gdy zabraknie go w reprezentacji Polski" - tak podsumował występ Lewandowskiego dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski, który ocenił napastnika na 6, w skali 1-6.

"Robert Lewandowski i spółka: tak trzeba mówić o reprezentacji Polski - twierdzi Jacek Bąk. Świetna gra kapitana dała nam zwycięstwo 4:1 nad Albanią w eliminacjach MŚ 2022. A były kapitan kadry zastanawia się czy Lewandowski mający już 70 goli w reprezentacji dobije do setki" - napisał Łukasz Jachimiak.

Lewandowski w elitarnym gronie. Jest jednym z najlepszych strzelców w historii europejskich reprezentacji

Lewandowski strzelając 70. gola w 123. występie w barwach reprezentacji Polski znalazł się w elitarnym gronie europejskich strzelców wszech czasów. Napastnik Bayernu Monachium obecnie zajmuje już piąte miejsce pod względem liczby bramek w kadrze w całej Europie. Więcej od niego ma tylko Miroslav Klose - 71 w 137 spotkaniach, dwóch legendarnych węgierskich napastników - Ferenc Puskas - 84 w 89 meczach i Sandor Kocsis - 75 w 68 oraz zdecydowany lider tej klasyfikacji - Cristiano Ronaldo, który w środę strzelił dwie bramki w meczu el. MŚ z Irlandią (2:1) i pobił światowy rekord Irańczyka Aliego Daiego (109 goli w kadrze). Co ciekawe, Lewandowski i Ronaldo są jedynymi piłkarzami w Top 5, którzy wciąż grają i mogą poprawić swój dorobek.

Tak wygląda czołówka najlepszych strzelców wszech czasów w Europie dla reprezentacji:

Cristiano Ronaldo (Portugalia) – 111 goli Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) – 84 Sándor Kocsis (Węgry) – 75 Miroslav Klose (Niemcy) – 71 Robert Lewandowski (Polska) – 70 Gerd Mueller (RFN) – 68 Robbie Keane (Irlandia) – 68 Romelu Lukaku (Belgium) – 66 Zlatan Ibrahimović (Szwecja) – 62 Edin Džeko (Bośnia i Hercegowina) – 60

Skandal w meczu Anglików! Southgate: Oni w końcu staną się dinozaurami

5 września Polska zagra kolejne spotkanie el. MŚ z San Marino, a 8 września zmierzy się z Anglią.