Robert Lewandowski nie zagra! "Taka była jego prośba". Wiadomo, co z bramkarzami

We wtorek pierwszy poważny sprawdzian reprezentacji Polski przed Euro. Paulo Sousa szykuje jednak kilka zmian w wyjściowym składzie. Od kilku dni wiadomo, że w tym meczu nie zagra Wojciech Szczęsny, mimo że będzie podstawowym bramkarzem podczas mistrzostw. W poniedziałek Sousa zdradził, kto go zastąpi. Będzie to Łukasz Fabiański.

Na stadionie we Wrocławiu zasiądzie 20 tys. kibiców. Można się domyślić, że część z nich kupowała bilet z myślą o tym, by zobaczyć w akcji Roberta Lewandowskiego. Sousa przekazał dość przykrą dla nich wiadomość, że kapitan zacznie mecz na ławce rezerwowych. Niewykluczone, że pojawi się na boisku w dalszej części meczu. Selekcjoner wytłumaczył, dlaczego podjął taką decyzję. - Dokładnie planujemy jego obciążenia przed Euro. Ma za sobą bardzo trudnym sezonie z drobną kontuzją. Taka też była jego prośba - mówił Sousa.

Już w czasie sobotniej gry wewnętrznej Robert Lewandowski przebywał na boisku najkrócej. Zagrał tylko 20 minut, podczas gdy większość piłkarzy przebywała na boisku przez godzinę.

Sparingowy mecz z Rosją odbędzie się we wtorek o 20:45 we Wrocławiu.

