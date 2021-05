Polska - Rosja. Gdzie i o której oglądać pierwszy sparing przed Euro? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Reprezentacja Polski w poniedziałek 24 maja rozpoczęła w Opalenicy zgrupowanie przed Euro 2020. Nasi kadrowicze będą tam do 9 czerwca. Następnie przeniosą się do Trójmiasta, gdzie zostaną zakwaterowani w hotelu Sopot Marriott Resort & Spa, który będzie ich bazą podczas mistrzostw Europy.

Zobacz wideo Paulo Sousa podjął ważną decyzję. "Chce budować dobrą atmosferę"

Pierwszy sprawdzian Polaków przed Euro 2020. Nieobecnych będzie aż pięciu kadrowiczów

W trakcie pobytu w Opalenicy reprezentacja Polski rozegra dwa mecze towarzyskie - z Rosją i Islandią. W pierwszym z nich Polacy zmierzą się z Rosjanami na stadionie we Wrocławiu. To spotkanie odbędzie się już w najbliższy wtorek 1 czerwca. Wiadomo już, że nie zobaczymy w tym mecz pięciu powołanych przez Paulo Sousę zawodników. Paweł Dawidowicz, Arkadiusz Milik i Maciej Rybus nie zagrają z powodu urazów. Oprócz tego we Wrocławiu zabraknie także Piotra Zielińskiego, któremu urodził się syn oraz Radosława Majeckiego, który otrzymał powołanie tylko do pomocy przy treningach, a na Euro na pewno nie pojedzie.

"Kiedy przegrywasz z Lewandowskim w papier, kamień, nożyce". Specjalne zadanie od Sousy

Reprezentacja Rosji również przygotowuje się obecnie do Euro 2020. Rosjanie trafili do grupy B z Belgią, Danią i Finlandią. W pierwszym spotkaniu na turnieju zmierzą się 12 czerwca z Belgią na stadionie w Sankt Petersburgu. Do meczu z Polską drużyna byłego trenera Legii Warszawa Stanisława Czerczesowa będzie przebywała na zgrupowaniu w Austrii, ale później przeniesie się już do Rosji, gdzie będzie ich baza podczas mistrzostw. Selekcjoner Rosjan zdecydował się powołać na zgrupowanie 30 zawodników i dodatkowo rozpisał siedmioosobową listę graczy rezerwowych. Spośród całej trzydziestki zaledwie czterech zawodników nie występuje na co dzień w lidze rosyjskiej - Fiodor Kurdiaszow z Antalyasporu, Aleksandr Gołowin z AS Monaco, Denis Czeryszew z Valencii i Aleksiej Miranczuk z Atalanty.

Obie reprezentacje ostatni raz mierzyły się już dawno, bo podczas rozgrywanego w Polsce i na Ukrainie Euro 2012. Wtedy to w spotkaniu na Stadionie Narodowym w Warszawie padł remis 1:1, a przepiękną bramkę dla Polski zdobył Jakub Błaszczykowski. W sumie historyczny bilans spotkań z Rosjanami nie jest dla Polaków korzystny. Do tej pory mierzyliśmy się z Rosją 18 razy. Dziewięciokrotnie górą byli Rosjanie, pięć razy padł remis, a cztery razy wygrywali Polacy.

Pięciu polskich piłkarzy nie zagra z Rosją. Pierwszy poważny test

Gdzie i kiedy oglądać mecz towarzyski Polska - Rosja?

Mecz towarzyski Polska - Rosja we Wrocławiu odbędzie się we wtorek 1 czerwca. Rozpoczęcie spotkania zaplanowane jest na godzinę 20:45. Transmisję spotkania będzie można oglądać w TVP 1 i TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport.