PZPN wydał oficjalny komunikat, w którym tłumaczy zachowanie polskich piłkarzy na Wembley

Piłkarze reprezentacji Polski nie zdecydowali się uklęknąć wraz z Anglikami przed startem meczu eliminacji mistrzostw świata. Nasi zawodnicy wykonali jednak inny gest w walce z rasizmem.

Polacy nie klęknęli przed meczem na Wembley

Podobnie jak Czesi w meczu z Walią, Polacy wskazali na napis "Respect" ("Szacunek") na swoich koszulkach, w czasie gdy Anglicy klęknęli na boisku. Ten gest to jednak wsparcie ruchu Black Lives Matter, od czego Polacy chcieli się odciąć.

Komunikat PZPN ws. wsparcia walki z rasizmem przed spotkaniem z Anglią

"Piłkarze reprezentacji Polski przed meczem z Anglią na Wembley zajęli neutralne i apolityczne stanowisko wobec inicjatywy „Black Lives Matter”. Jednocześnie podkreślamy, że wszyscy reprezentanci Polski są solidarnie przeciwni wszelkim przejawom rasizmu i nietolerancji. PZPN w swoich statutowych działaniach i powinnościach zawsze kierował się otwartością, przestrzeganiem zasad równości, tolerancji i równouprawnienia wobec wszystkich ludzi, niezależnie od ich miejsca zamieszkanie, koloru skóry, wyznania oraz poglądów politycznych" - czytamy w komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

"Aby wyrazić swój sprzeciw, reprezentanci Polski przed pierwszym gwizdkiem meczu z Anglią wskazali na zamieszczony na lewym rękawie koszulki napis 'UEFA Respect', który nawiązuje do prowadzonej przez europejską federację kampanii przeciwko rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji" - wskazuje związek.

Zbigniew Boniek był przeciwko klęczeniu przed meczem

W programie "Sekcja Piłkarska" w Sport.pl zapytaliśmy prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, jakie ma nastawienie do tego typu zachowań. - Ja jestem absolutnie przeciwko takim akcjom. To jest bowiem populizm, bo za tym nic nie idzie. Piłkarze czasem klękną, a jakby się niektórych z nich spytać, dlaczego klęczą, to nawet by nie wiedzieli - ocenił Boniek.

Jak ruch "Black Lives Matter" zagościł w światowym sporcie?

Ruch "Black Lives Matter" zapoczątkował protesty w Stanach Zjednoczonych po tragicznej śmierci George'a Floyda. Aktywiści z całego świata włączyli się w ruch, którego celem jest walka z przemocą wobec ciemnoskórej społeczności oraz rasizmem systemowym. Zwyczaj klękania przed zawodami sportowymi zapoczątkował futbolista San Francisco 49ers Colin Kaepernick, który oprócz uklęknięcia podnosił w górę zaciśniętą pięść. Później znalazł on naśladowców na stadionach całego świata i w różnych dyscyplinach.

W czerwcu 2020 roku zwyczaj rozpowszechnił się na boiskach piłkarskich w Wielkiej Brytanii. Piłkarze w Premier League przed meczami nie tylko klękali, ale również mieli na koszulkach naszywki z hasłem "Black Lives Matter". Na początku obecnego sezonu hasło zostało zamienione na "No Room for Racism", ale zwyczaj klękania pozostał.

