Oblany test reprezentacji Polski U-21. Trzy minuty wstrząsnęły kadrą Stolarczyka

Polacy w pierwszym starciu w San Pedro del Pinatar zmierzyli się z Arabia Saudyjską U-20 i wygrali aż 7:0 (2:0). Wówczas hat-trickiem popisał się Adrian Benedyczak, a pozostałe gole strzelili Maciej Żurawski, Sebastian Walukiewicz, Krzysztof Kubica oraz Filip Marchwiński.

Słaby mecz Polaków

Teraz biało-czerwoni zmierzyli się z Austrią. I zespół Macieja Stolarczyka zagrał słabo, oddał zaledwie dwa celne strzały na bramkę i zasłużenie przegrał. Najlepszą sytuację Polacy mieli już po zaledwie ośmiu minutach. Bartosz Białek strzelił jednak tuż obok słupka.

Chwilę później Austriacy zdobyli dwa gole. Oba strzelił Junior Adamu w przeciągu zaledwie 180 sekund. Polacy nie potrafili się już podnieść i stworzyć dogodnych sytuacji. Nie pomogły też liczne zmiany przeprowadzone przez Stolarczyka.

Zgrupowanie w Hiszpanii było dla Polaków jednym z etapów przygotowawczych do startujących we wrześniu kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Zmierzą się w nich w grupie z Łotwą, Węgrami, Izraelem, San Marino i Niemcami. Pierwszy mecz 3 września na wyjeździe z Łotwą.

Austria U-21 - Polska U-21 2:0 (2:0)

Bramki: Junior Adamu dwie (19., 22.)

Polska: Stolarczyk - Kiwior, Walukiewicz, Kruk (82. Nawrocki) - Karbownik (73. Grabowski), Bogusz (65. Marchwiński), Biegański (46. Praszelik), Żurawski (65. Smoliński), Kamiński (73. Szelągowski) - Białek (65. Kocyła), Benedyczak (73. Szymczak)