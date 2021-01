Reprezentacja Polski U-21 poznała rywali! Bardzo trudne losowanie

Niemcy, Izrael, Węgry, Łotwa i San Marino - to rywale reprezentacji Polski do lat 21 w kwalifikacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy. Pierwsze spotkania odbędą się już w marcu.

2 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl