Zagraniczne media piszą o kontuzji Lewandowskiego. "Absolutnie najgorszy scenariusz!". "Akurat on, akurat teraz"

Robert Lewandowski w meczu Polski z Andorą (3:0) zdobył dwie bramki i zszedł z boiska w 63. minucie. Kapitan polskiej drużyny chwilę wcześniej ucierpiał w zamieszaniu pod bramką rywali i odniósł kontuzję kolana. Na ławce rezerwowych zajął się nim lekarz. Kolano Lewandowskiego było obłożone lodem. Po meczu selekcjoner Paulo Sousa zdradził, że napastnik poczuł lekki ból.

Niestety, ten drobny uraz wykluczył Lewandowskiego z najbliższego meczu reprezentacji. W południe portal "Łączy Nas Piłka" poinformował, że kapitan reprezentacji opuści zgrupowanie i wróci do klubu na skutek uszkodzenia więzadła pobocznego prawego kolana. Przerwa w grze powinna potrwać od pięciu do dziesięciu dni. - Krótki czas pozostający do kolejnego meczu kadry wyklucza udział kapitana reprezentacji w tym spotkaniu. Wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem pogłębienia urazu – napisano w komunikacie.

Komunikat o absencji Lewandowskiego jest cytowany przez wszystkie największe angielskie media. Zwracają one uwagę na to, że brak napastnika Bayernu to poważne osłabienie dla polskiej reprezentacji, którą nazywają największym rywalem Anglii w walce o awans na mundial. - To ogromny cios dla drużyny i ich nadziei na uzyskanie dobrego wyniku w kluczowym meczu przeciwko Anglii, która jest ich największym rywalem w walce o awans na MŚ w Katarze. Lewandowski, jeden z najbardziej przerażających napastników na świecie, pokazał, jak ważnym jest zawodnikiem dla Polski w kontekście Euro 2020. Strzelił dwie bramki z Andorą zanim został zmieniony – napisał Daily Mail.

- Absencja Lewandowskiego to impuls dla Anglii, która może skompletować hat-tricka w eliminacjach do MŚ w Katarze – napisał "The Sun". Podopieczni Garetha Southgate'a pokonali już San Marino (5:0) i Albanię (2:0) w dotychczasowych meczach eliminacyjnych. Tym samym jako jedyni w "polskiej" grupie mają komplet punktów.

- Lewandowski prowadzi w wyścigu o Złotego Buta, nagrodę dla najskuteczniejszego napastnika w rozgrywkach ligowych w Europie. Ma 35 goli w zaledwie 25 meczach Bundesligi i ma 12 bramek więcej od drugiego Cristiano Ronaldo – przypomina Sky Sports, który dodaje, że "Lewy" we wszystkich rozgrywkach zdobył dla Bayernu 42 bramki w 36 meczach

Kontuzja Lewandowskiego wywołała także duże poruszenie w Niemczech. Pod dużym znakiem zapytania stoi bowiem występ "Lewego" w najbliższych dwóch meczach Bayernu. A będą to być może kluczowe dla całego sezonu starcia.

- Akurat on, akurat teraz! Robert Lewandowski opuszcza zgrupowanie kadry narodowej przez kontuzję kolana. Ta wiadomość przychodzi w złym dla Bayernu momencie. Po przerwie reprezentacyjnej Bayern czekają kluczowe tygodnie. W sobotę zagrają w meczu na szczycie Bundesligi z Lipskiem, a trzy dni później w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z PSG. Lewandowski może opuścić oba te spotkania. To absolutnie najgorszy scenariusz! – pisze monachijski Abendzeitung. Dziennikarze przytaczają też statystykę kontuzji "Lewego". Odkąd przyszedł do Bayernu w 2014 roku, był wykluczony z gry przez zaledwie 123 dni, przez co opuścił 15 spotkań.

Portal "ligainsider.de" cytuje Zbigniewa Bońka, który na Twitterze apelował o to, aby nie panikować. – Bayern ma więc nadzieję. Występ Lewandowskiego w meczu na szczycie z Lipskiem wciąż jest zagrożony, ale jeszcze niewykluczony. W każdym razie czas ucieka – czytamy.

- Jeżeli Lewandowski nie zagra z Lipskiem, to będzie kolejny cios dla Bayernu. Trener Hansi Flick musi już reorganizować defensywę po tym, jak za kartki pauzują Alphonso Davies i Jerome Boateng. Niklas Suele opuścił zgrupowanie reprezentacji Niemiec przez kontuzję – piszą dziennikarze portalu "sport.de".

- Lewandowski poprowadził Polskę do zwycięstwa nad Andorą, ale teraz musi zostać zastąpiony. Pierwsze diagnozy są niepokojące. Bayern martwi się o ich najlepszego strzelca – napisał sport1.de, który przypomina, że Lewandowskiemu brakuje nadal pięciu goli do rekordu Gerda Muellera.

Natomiast niemiecki Bild cytuje słowa honorowego prezesa Bayernu Monachium. Uli Hoeness był w szoku, kiedy zobaczył, że z Lewandowskim jest coś nie tak. – Moje serce stanęło. Mam nadzieję, że nie stało się nic poważnego – powiedział Niemiec w rozmowie z RTL. Hoeness miał wykonać telefon do samego Lewandowskiego, aby dopytać się o prognozy. – Pierwsze prognozy nie wyglądają źle – miał powiedzieć Hoeness, cytowany przez Bild.

Lewandowski może ostatecznie opuścić trzy bardzo ważne mecze dla jego zespołu. W środę reprezentacja Polski zmierzy się z Anglią na Wembley w eliminacjach do MŚ w Katarze. W sobotę Bayern Monachium zagra z wiceliderem Bundesligi – RB Lipsk. Natomiast w kolejną środę Bayern rozegra pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z PSG.