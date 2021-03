Harry Kane jak Robert Lewandowski. Gareth Southgate pod wrażeniem

Harry Kane w wygranym 2:0 spotkaniu el. MŚ z Albanią zdobył pierwszą bramkę dla angielskiej kadry od listopada 2019 roku, kiedy trafił do siatki Kosowa. Napastnik wykorzystał dośrodkowanie Luke'a Shawa i strzałem głową dał swojemu zespołowi prowadzenie. W drugiej części gry Mason Mount dostał podanie od Kane'a, podwyższając wynik na 2:0.

Przez większą część spotkania zespół Garetha Southgate'a miał spore problemy ze sforsowaniem obrony dobrze zorganizowanych rywali. Obraz meczu był podobny do tego, co mogliśmy oglądać w starciu Polski z Andorą. Co więcej, Harry Kane podobnie jak Robert Lewandowski, często cofał się do linii pomocy, skąd rozgrywał piłkę, dzięki czemu więcej miejsca mieli inni piłkarze.

Southgate ocenił występ Kane'a z Albanią. "Podobał mi się ten aspekt jego gry"

Po zakończeniu spotkania selekcjoner reprezentacji Anglii przyznał przed kamerami stacji "Sky Sports", że, jest zadowolony z roli, jaką pełnił Kane w meczu z Albanią. – Podczas meczu ciężko było znaleźć miejsce w pierwszej połowie. Kane grał wyjątkowo głęboko, wyciągnął środek obrony rywala i dzięki temu stworzył miejsce dla innych - mówił Southgate.

– Podobał mi się ten aspekt jego gry. Pomógł przeciążyć środek pola i dopóki zawodnicy będą wykorzystywać tę przestrzeń, nie będzie to stanowić problemu. [...] Musisz po prostu skupić się na wykonywaniu swojej pracy dla zespołu i na szczęście zrobiliśmy to. Wspaniale jest zdobyć trzy punkty – zakończył selekcjoner Anglii.

Kane pod wrażeniem Lewandowskiego. "Fantastyczny gracz"

– Lewandowski to fantastyczny gracz. Ma niesamowite wykończenie, świetnie się porusza. Jego wszechstronność jest wspaniała. Co roku widać to po jego bramkach i wpływie na swoją drużynę – mówił napastnik Tottenhamu i reprezentacji Anglii, Harry Kane dla "The Mirror".

– Lewandowski wiele goli zdobył w ostatnich pięciu latach. W dzisiejszych czasach nie ma powodu, dla którego nie możesz być u szczytu formy po skończeniu 30 lat. Kiedy patrzysz na Lewandowskiego, Ronaldo, Messiego i wielu innych piłkarzy, to widzisz, że osiągają jeszcze lepszą formę kiedy zbliżają się do trzydziestki. To chcę osiągnąć. Mam 27 lat i nadal czuję, że mam jeszcze wiele lat, na naukę i rozwój. Kiedy patrzę na takich piłkarzy, to daje mi to motywację. Jestem przekonany, że jestem w miejscu, w którym mogę to zrobić. Strzelać bramki i grać jeszcze wiele lat – dodał napastnik Tottenhamu.

Po dwóch kolejkach eliminacji w grupie I Anglia jest jedynym zespołem, który ma na koncie komplet punktów po dwóch kolejkach. W kolejnym spotkaniu ekipa Southgate'a zmierzy się w środę 31 marca na Wembley z Polską. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.