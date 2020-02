Przetarg na wyłonienie wykonawcy murawy na kolejne mecze na PGE Narodowym unieważniony. Według naszych informacji do spółki zarządzającej stadionem wpłynęły trzy oferty. Najwyższa miała opiewać na około dwa miliony złotych za dwa mecze. Chociaż dwie pozostałe były dużo tańsze i podobne do siebie, to i tak każda z nich przekroczyła budżet PGE Narodowego. W przetargu nie wystartowała firma Trawnik, czyli ostatni wykonawca murawy na stadionie.

Skargi na murawę na Narodowym

Skargi na murawę na PGE Narodowym nie cichły przez całe eliminacje Euro 2020. W ostatnim meczu ze Słowenią było już z trawą tak źle, że piłkarze poskarżyli się premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Kilka tygodni po aferze z pracą pożegnała się prezes zarządu spółki PL.2012+, Alicja Omięcka.

Po meczach eliminacji Euro 2020 informowaliśmy o wielu problemach z trawą na PGE Narodowym. Piłkarze ślizgali się nie tylko w meczu ze Słowenią (tam było najgorzej), ale także w spotkaniach z Macedonią Północną i Austrią. Eksperci zajmujący się nawierzchniami sportowymi przyznawali, że ostatnio trawa na Narodowym była słabej jakości już na poziomie plantacji. A że Narodowy to specyficzny obiekt, z żelbetowym podłożem, nie najlepszym drenażem i słabą cyrkulacją powietrza, murawa na nim szybko "umiera".

Chociaż przetarg na nowego dostawcę murawy na PGE Narodowym został rozpisany, to spółka zarządzająca stadionem go unieważniła. Oznacza to, że nadal nie wiemy, kto położy trawę, na której odbędą się dwa mecze: finał Pucharu Polski (2 maja) oraz mecz towarzyski Polska - Rosja (2 czerwca).