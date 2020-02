Ekstraklasa od sezonu 2021/22 zostanie powiększona do 18 zespołów! Tak zadecydowali przedstawiciele klubów, którzy w czwartek spotkali się ze Zbigniewem Bońkiem.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Jestem z niego zadowolony - mówi w rozmowie ze Sport.pl prezes PZPN, Zbigniew Boniek. - Podyskutowaliśmy w szerszym gronie przez trzy godziny. Padło wiele merytorycznych argumentów. Doszliśmy w końcu wszyscy do wniosku, że ESA-34 będzie na dłuższą metę najlepszym rozwiązaniem. Trzy spadki przy obecnym formacie to za dużo. Przy powiększonych rozgrywkach? W sam raz.

Według Bońka reforma ma przetrwać co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście lat. - Ta zmiana kojarzy mi się z piłkarzem, który ma kontuzję i musi przejść poważną operację. Przed zabiegiem jest źle nastawiony. Myśli negatywnie. Ale po nim już patrzy tylko w przyszłość. Wierzy, że może być tylko lepiej. Tutaj jest podobnie. Polskę stać na takie rozgrywki. Liczę, że nie zmienimy tego systemu przez następne dwadzieścia lat - twierdzi.

- Osiemnaście zespołów w 40-milionowym kraju się obroni. Ale żeby była jasność - to nie pomoże nam samo w sobie w podniesieniu poziomu sportowego. O to musimy wszyscy walczyć wspólnie poprzez szkolenie i mądre zarządzanie w klubach. Umówiliśmy się z prezesami, że w marcu znów się spotkamy. Wtedy pomyślimy nad kolejnymi projektami, które ich interesują i pomogą wrócić nam do gry w fazach grupowych europejskich pucharów - zdradza Boniek, który gwarantuje także, że są otwarci na pomoc dla klubów Ekstraklasy. Gwarantuję, że PZPN chce pomóc polskim klubom. Jesteśmy do ich dyspozycji - zapewnia.

Stosowne zmiany w przepisach mają zostać przyjęte już na piątkowym posiedzeniu Zarządu PZPN. Na razie Ekstraklasa działa jako ESA-37. Ten system funkcjonuje od sezonu 2013/14. Od tego czasu przeszedł jednak kilka ewolucji. Kluczową było zniesienie podziału punktów po rundzie zasadniczej, co stało się przed sezonem 2017/18 i obowiązuje do dzisiaj.