Nie żyje Wiesław Grabowski, były trener w reprezentacji Polski

Złe wieści dobiegły z Harare. Nie żyje Wiesław Grabowski, trener oraz agent piłkarski, który od lat mieszkał w Afryce. Swój dom znalazł w Zimbabwe, gdzie przez dekady budował krajowy futbol i pomógł wypromować wiele lokalnych talentów.

REKLAMA

Zobacz wideo Hiszpania po raz drugi w historii mistrzem świata

Na początku swojej kariery dał się poznać jako teoretyk futbolu. Do współpracy przed mistrzostwami świata w 1978 roku zaprosił go ówczesny selekcjoner reprezentacji Polski, Jacek Gmoch. Tuż po nieudanym dla Biało-Czerwonych turnieju zaczął naukę w prestiżowej niemieckiej akademii trenerskiej w Kolonii.

Smutne wieści dla polskiej i afrykańskiej piłki. Zmarł Wiesław Grabowski

Następnie Wiesław Grabowski trafił do Afryki. Był selekcjonerem reprezentacji Zambii, ale niedługo później przeniósł się do Zimbabwe. Tam prowadził zarówno główną, jak i młodzieżową drużynę narodową. Z zespołem Darryn Tornados zdobył krajowy puchar, a z kadrą do lat 23 dotarł do finału igrzysk afrykańskich. Założył też akademię piłkarską.

"Kiedyś o takich jak ja mówiło się misjonarze. Dzisiaj to po prostu instruktor piłki nożnej. Jeździmy i uczymy piłki" - słowa Wiesława Grabowskiego na temat jego życia zacytował portal beskidzka24.pl.

Grabowski był również agentem piłkarskim. Od lat 90. do polskiej ligi trafiali zimbabwejscy zawodnicy polecani przez niego - m.in. Gift Muzadzi znany z gry dla Lecha Poznań, Costa Nhamoinesu, który reprezentował barwy Zagłębia Lubin, czy dwie gwiazdy Legii - Dickson Choto i Takesure Chinyama, król strzelców Ekstraklasy w sezonie 2008/09.

"W środowisku futbolowym rzadko się zdarza ktoś tak przyzwoity i życzliwy. Tym bardziej żal..." - tak w "Rzeczpospolitej" smutną informację o śmierci Grabowskiego skomentował Stefan Szczepłek, wybitny dziennikarz i historyk futbolu.

Wiesław Grabowski miał 78 lat.