Infantino pod ścianą. Na jaw wyszły nowe fakty

Plan sprzedaży przez FIFA udziałów w mistrzostwach świata i innych turniejach prywatnym inwestorom budzi ciekawość. FIFA opracowała nie tylko koncepcję całej operacji, ale też formalne lub mniej formalnie porozumiała się z Thrive Eternal – amerykańskim funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Joshuę Kushnera, brata Jareda Kushnera, zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa. Prezydent FIFA pod naporem krytyki wycofał się ze swego pomysłu, ale sytuacja może mieć poważne konsekwencje. Na prześwietleniu operacji zależy UEFA, a na światło dzienne wychodzą kolejne "kwiatki", które dyskredytują Infantino.

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Infantino miał przekonywać prezesów osobiście, przeszkodził Balogun

Nagłośnienie szczegółów enigmatycznej operacji może być próbą wbicia szpilki Infantino i ujawnienia, jaka była jego rola w przedsięwzięciu i jakie mógł zebrać profity. On oraz inni działacze FIFA. Z drugiej strony jest to też próba dokładnego przyjrzenia się samemu pomysłowi. Przypomnijmy, że w żaden sposób nie był konsultowany z federacjami członkowskimi FIFA, te najczęściej dowiedziały się o nim z medialnych przekazów. Miało być inaczej. Jak informował "The Times", Infantino pierwotnie planował ogłosić swój plan utworzenia FIFA Forward Enterprises (FFE) prezesom krajowych federacji piłkarskich podczas śniadania w nowojorskim hotelu Waldorf Astoria w przeddzień finału mistrzostw świata. Ostatecznie uznano to jednak za zły moment. Media, szczególnie w Europie, wciąż krzyczały o skandalu związanym z przywróceniem do gry na mundialu mającego pauzować za czerwoną kartkę Folarina Baloguna - w tej sprawie miał dzwonić do Infantino sam Donald Trump. Infantino był nieco zaskoczony powszechnym oburzeniem. Sądził, że cała operacja przebiegnie sprawniej.

Pomysł z FFE pozostawał zatem w ukryciu. 30 lipca, na nadzwyczajnym zebraniu federacji zrzeszonych w UEFA, szczegóły planu FIFA też się nie pojawiły. Przegłosowano tam wspólne stanowisko bojkotu samej idei, debaty o konkretach pomysłu nie było.

Właściwie do tej pory wiemy tylko, że FIFA Forward Enterprises miała przejąć organizację najważniejszych turniejów FIFA. Światowa federacja planowała sprzedać 20 proc. udziałów w tym podmiocie grupie inwestycyjnej kierowanej przez Thrive Eterna. Transakcja opiewać miała na kwotę 4,2 miliarda dolarów. W poszukiwanie inwestorów zaangażowane były również takie instytucje, jak JP Morgan oraz firma OpenEconomics. Infantino w listach do krajowych federacji za poparcie pomysłu oferował profity do 40 milionów dolarów. UEFA określiła to mianem "nieprzejrzystych, zakulisowych intryg". Jej reakcja i groźby bojkotu mistrzostw, poparte później przez niektóre konfederacje - AFC (Azja) i CONCACAF (Ameryka Północna i Środkowa) - zmusiły Infantino do porzucenia projektu. UEFA chce jednak przyjrzeć się sprawie dokładniej.

UEFA chce przeanalizować dokumenty FFE. Wiedzą o 30 mln dla Infantino?

Europejska federacja wysłała oficjalne pisma do FIFA, jej prezydenta oraz do wspomnianego już Joshuy Kushnera. W listach UEFA ostrzegła przed niszczeniem jakichkolwiek dokumentów związanych z projektem FFE. Sprawę opisał "The Telegraph", który dotarł do pism.

"Ty i FIFA jesteście zobowiązani do podjęcia natychmiastowych kroków w celu zidentyfikowania, zlokalizowania i zachowania wszystkich dokumentów i informacji przechowywanych elektronicznie, opisanych w niniejszym zawiadomieniu, które znajdują się w Twoim lub FIFA posiadaniu" - poinformowano Infantino. Jak dalej wyjaśnia UEFA, chodzi o dokumenty związane z "koncepcją, projektem, strukturą, zarządzaniem, wyceną i wdrożeniem" planu, w tym "dokumentów zarządu, dokumentów komisji, dokumentów strategicznych, modeli finansowych, wycen, materiałów promocyjnych, opinii prawnych, arkuszy warunków, listów intencyjnych, umów inwestycyjnych, umów akcjonariuszy i wszystkich projektów".

W liście wymieniono zresztą z nazwiska 18 osób, które mogły być po stronie FIFA zaangażowane w sprawę lub mogą taką dokumentację posiadać. To m.in. Arsene Wenger, szef ds. globalnego rozwoju piłki nożnej w FIFA, Mattias Grafstrom, sekretarz generalny organizacji i Kevin Lamour, dyrektor operacyjny, który w piątek wydał oświadczenie. Stwierdził, że on i inne osoby zostały "oszukane" przez Infantino. "To jest projekt jednej osoby. Projekt, który nie może zostać realizowany (...) Nadszedł czas, aby przywódcy świata piłki nożnej zadali sobie właściwe pytania i podjęli właściwe decyzje" - przekazał Associated Press. Dodał, że jeśli po tych słowach straci pracę, to przynajmniej "wreszcie będzie spał spokojnie". Wygląda więc na to, że w światowej federacji piłkarskiej w ostatnich dniach też było gorąco i doszło do zgrzytów. Zresztą już podanie się do dymisji przez Carlosa Cordeiro, głównego doradcy szefa FIFA, było tego dowodem.

UEFA w swoim piśmie poinformowała też, że rozważa "podjęcie kroków prawnych, arbitrażowych i/lub skargi regulacyjnej" w sprawie chęci utworzenia FFE. Ostrzegła też przed konsekwencjami utrudniania zbadania sprawy.

"Zmiana, ukrycie lub utrata istotnych materiałów (...) może zostać uznana za zniszczenie dowodów. UEFA zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich środków zaradczych przypadku takiej sytuacji" - napisano w dokumencie. Czy była to reakcja na kolejne rewelacje przytoczone przez "The Times", dotyczące roli Infantino w niedoszłym projekcie? Po zakończeniu kolejnej kadencji prezesury w FIFA – na którą liczył, miał objąć stanowisko dyrektora generalnego lub komisarza FFE. Jego pensja miała wynosić 30 milionów dolarów rocznie plus premie. Infantino jako prezydent FIFA zarabia obecnie 6 mln dolarów rocznie. Teraz jednak rodzi się pytanie, jak długo jeszcze tak będzie.

Pozycja Infantino zagrożona. "Po 2031 roku możemy tu zarobić poważną sumę"

Wszystko wskazuje, że porzucenie planu stworzenia FFE nie zakończyło kłopotów Infantino. Jego pozycja w strukturach FIFA z dnia na dzień słabnie.

Ostatnio Walijska Federacja Piłkarska (FAW) oficjalnie wycofała swoje poparcie dla obecnego prezydenta w nadchodzących wyborach (na kadencję 2027–2031), motywując to "błędami w zarządzaniu i brakiem właściwego osądu". Aleksander Ceferin, prezes UEFA, dąży do tego, by wszystkie federacje, które wcześniej udzieliły pisemnego wsparcia Infantino, teraz je wycofały. Chodzi o ponad 40 głosów. Podobny pomysł pojawił się w CONCACAF, gdzie zrzeszonych jest 35 krajów. W opozycji do Infantino wydaje się być też część AFC (federacja azjatycka). Na Szwajcara coraz bardziej naciskają również członkowie najwyższego kierownictwa FIFA . Pojawiają się informacje o sugestiach, by odszedł dobrowolnie. Wystarczy zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady FIFA, gdzie Infantino zostałby wezwany do rezygnacji lub sam o nią poprosił - takie rozwiązanie musiałby jednak zaakceptować. Inna opcja to głosowanie nad wotum nieufności. By do niego doszło, najpierw 43 z 211 członków FIFA musi złożyć wniosek o zwołanie nadzwyczajnego kongresu. Na kongresie trzeba uzyskać większość głosów, by Infantino pożegnać. Takie opcje sugeruje m.in "Sunday Times" oraz dziennikarz TalkSports Ben Jacobs, który jako jeden z pierwszych informował o telefonie Trumpa do Infantino w spawie odwieszenia Baloguna. Jacobs jako najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia Szwajcara, nawet chwilowego, wymienia Mattiasa Grafstroma (sekretarza generalnego FIFA) czy Victora Montaglianiego (obecnego szefa CONCACAF). W spekulacjach pojawia się również nazwisko Nassera Al-Khelaifiego (prezesa PSG).

Dziennikarz zdradza też, że Infantino - widząc, że grunt pali mu się pod nogami - już podejmuje pewne kroki. "Ma odbyć spotkanie z wysokimi rangą przedstawicielami administracji Trumpa, zabiega o wsparcie w celu kontynuowania pracy w FIFA. Kontaktuje się z federacjami, prosząc o publiczne poparcie" - przekazał Jacobs.

Komentatorzy zauważają, że działania Infantino coraz częściej zdają się "oderwane od rzeczywistości". Poważne media opisują różne sytuacje sugerujące, że Infantino, który przed swoim wyborem na szefa FIFA mówił o "transparentności", oraz że pieniądze FIFA mają służyć federacjom, teraz chce prowadzić życie jak gwiazdy ze świata piłki i popkultury. A bogaci biznesmeni i wpływowi politycy, których spotyka na swej drodze, najwyraźniej bardzo mu imponują.

Jak sugeruje "The Times", to Infantino osobiście miał zadbać, by umowa sponsorska FIFA z Qatar Airways obejmowała możliwość korzystania przez niego z prywatnego odrzutowca. Prezes FIFA używa go w zdecydowanej większości swoich podróży, dzięki niemu obejrzał połowę meczów mundialu na żywo. To koszt, który nigdy nie pojawia się w sprawozdaniach FIFA. Ciekawie brzmi też informacja, że FIFA poprosiła kanadyjskie władze o uzyskanie przywilejów transportowych, jakie zazwyczaj przysługują głowom państw. Uznano jednak, że dla sternika sportowej federacji, który po prostu jeździ oglądać mecze, takiej decyzji się nie wydaje.

Sprawę powstania FFE, która oficjalnie miała służyć "zebraniu dodatkowych funduszy na rozwój futbolu i podniesieniu wysokości grantów dla krajowych federacji", Infantino miał jednemu z działaczy FIFA opisywać następująco: "Po 2031 roku możemy tu zarobić poważną sumę".