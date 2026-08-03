Świetne wieści dla polskich kibiców. Oficjalnie ogłosili ws. meczów LE

Wciąż mamy aż pięć drużyn rywalizujących w eliminacjach europejskich pucharów. Żadna z nich nie ma już jednak szans na grę w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok występują w Lidze Europy, a Raków Częstochowa i GKS Katowice w Lidze Konferencji.

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TVP ogłasza ws. meczów Lecha i GKS-u w el. europejskich pucharów

Niemal tyle, ile zespołów gra z naszego kraju w rozgrywkach Starego Kontynentu w tym sezonie, tyle też stacji pokazuje te mecze w Polsce. Dotychczasowe mogliśmy oglądać m.in. w TVP Sport, Polsacie Sport, na Kanale Sportowym czy nawet w Republice Plus. Wiadomo już, gdzie zobaczymy nadchodzące dwumecze Lecha Poznań i GKS-u Katowice w trzeciej rundzie eliminacji europejskich pucharów.

Oficjalna informacja pojawiła się na stronie TVP Sport. "Dwumecze z Klaksvik i Hapoelem Tel Awiw pokażemy na antenach Telewizji Polskiej" - czytamy. Z pierwszą z wymienionych drużyn zmierzy się Lech Poznań. Wielkopolanie trafili na nią po tym, jak sensacyjnie przegrali po rzutach karnych z Aarhus w el. LM. Sensacyjnie, bo na wyjeździe wygrali aż 4:1, by w rewanżu przy Bułgarskiej ponieść porażkę w takim właśnie stosunku. - W pierwszym meczu byliśmy niezwykle efektywni. Dzisiaj to oni tacy byli. Nie wiem, czy wykreowali więcej od nas, ale brakowało nam skuteczności - mówił Niels Frederiksen.

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Z kolei z Hapoelem Tel Awiw zagra GKS. Katowicki zespół z zadania w poprzedniej rundzie się wywiązał - po porażce 0:1 z MSK Żylina w pierwszym meczu LK, w drugim pewnie wygrał 3:1. Z kolei izraelski klub awansował do trzeciej rundy po tym, jak najpierw pokonał 2:0 Łudogorec Razgrad, a następnie zremisował z nim 2:2.

Relacje tekstowe z rywalizacji Lecha Poznań i GKS-u Katowice, a także innych polskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów będziemy prowadzić dla Państwa na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy serdecznie!