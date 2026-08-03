Fatalne informacje dla Górnika przed pucharami. UEFA nie miała litości

Górnik Zabrze to jeden z pięciu polskich reprezentantów w europejskich pucharach. W swoim pierwszym dwumeczu podopieczni Michala Gasparika przegrali z Fenerbahce w ramach II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów (1:2). Z tego powodu teraz zagrają w III rundzie eliminacji do Ligi Europy. Wygląda na to, że nie będą mogli liczyć na wsparcie najbardziej fanatycznych kibiców.

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Fatalne wieści. UEFA ukarała Górnika

"Informujemy, iż UEFA nałożyła na Klub karę pieniężną w wysokości €68,000 oraz nakazała zamknięcie trybuny południowej (Torcida) na jeden mecz domowy w europejskich pucharach. Klub pracuje nad wykorzystaniem wszystkich możliwych punktów regulaminu UEFA w celu maksymalizacji frekwencji na najbliższym meczu. We wtorek przekażemy szczegółowe informacje dotyczące sposobu sprzedaży wejściówek na domowy mecz Górnika z Ferencvarosi TC" - poinformował Górnik Zabrze w swoich mediach społecznościowych.

Zabrzanie na początek zagrają w Budapeszcie. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 5 sierpnia. W ciemno można zakładać, że w tym meczu Górnik będzie mógł liczyć na wsparcie swoich kibiców. Przypomnijmy, że na Sport.pl opowiedzieliśmy historię dwóch fanów, którzy dwa tygodnie temu wybrali się do Stambułu na mecz z Fenerbahce... autostopem. Rewanżowy mecz z Ferencvarosem został zaplanowany na 13 sierpnia w Zabrzu.

Przypomnijmy, że bez względu na wynik dwumeczu z Ferencvarosem, Górnik rozegra minimum jeszcze jeden dwumecz w europejskich pucharach. W przypadku pokonania Węgrów zagra o Ligę Europy z Trabzonsporem. W przypadku porażki o Ligę Konferencji zmierzy się z arcysilnym i utytułowanym AS Monaco.