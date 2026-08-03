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Fatalne informacje dla Górnika przed pucharami. UEFA nie miała litości

Górnik Zabrze przekazał informacje, które nie spodobają się najbardziej zagorzałym kibicom wicemistrzów Polski. Okazuje się, że klub nie będzie mógł liczyć na ich wsparcie podczas rewanżowego meczu III rundy eliminacji do Ligi Europy z Ferencvarosem.
Górnik Zabrze
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Górnik Zabrze to jeden z pięciu polskich reprezentantów w europejskich pucharach. W swoim pierwszym dwumeczu podopieczni Michala Gasparika przegrali z Fenerbahce w ramach II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów (1:2). Z tego powodu teraz zagrają w III rundzie eliminacji do Ligi Europy. Wygląda na to, że nie będą mogli liczyć na wsparcie najbardziej fanatycznych kibiców.

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Fatalne wieści. UEFA ukarała Górnika

"Informujemy, iż UEFA nałożyła na Klub karę pieniężną w wysokości €68,000 oraz nakazała zamknięcie trybuny południowej (Torcida) na jeden mecz domowy w europejskich pucharach. Klub pracuje nad wykorzystaniem wszystkich możliwych punktów regulaminu UEFA w celu maksymalizacji frekwencji na najbliższym meczu. We wtorek przekażemy szczegółowe informacje dotyczące sposobu sprzedaży wejściówek na domowy mecz Górnika z Ferencvarosi TC" - poinformował Górnik Zabrze w swoich mediach społecznościowych.

Zabrzanie na początek zagrają w Budapeszcie. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 5 sierpnia. W ciemno można zakładać, że w tym meczu Górnik będzie mógł liczyć na wsparcie swoich kibiców. Przypomnijmy, że na Sport.pl opowiedzieliśmy historię dwóch fanów, którzy dwa tygodnie temu wybrali się do Stambułu na mecz z Fenerbahce... autostopem. Rewanżowy mecz z Ferencvarosem został zaplanowany na 13 sierpnia w Zabrzu. 

Przypomnijmy, że bez względu na wynik dwumeczu z Ferencvarosem, Górnik rozegra minimum jeszcze jeden dwumecz w europejskich pucharach. W przypadku pokonania Węgrów zagra o Ligę Europy z Trabzonsporem. W przypadku porażki o Ligę Konferencji zmierzy się z arcysilnym i utytułowanym AS Monaco.

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