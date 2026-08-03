Nie żyje legenda polskiej piłki. Przeszedł drogę od A-klasy do Ekstraklasy

Mateusz Bąk stał się wielką legendą Lechii Gdańsk. Był wierny klubowi i jako piłkarz przeszedł z nim przez wszystkie szczeble - od A klasy po Ekstraklasę. To również jego wybrano przed laty najlepszym bramkarzem w historii zespołu. Dla seniorskiej ekipy grał w latach 2001-2011 - z przerwą na wypożyczenie do portugalskiego Maritimo - a także w okresie od 2013 do 2017 roku. To właśnie w trójmiejskiej drużynie zakończył karierę piłkarską.

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Mateusz Bąk nie żyje. "Są pożegnania, na które nigdy nie jest się gotowym"

W poniedziałkowy wieczór, 3 sierpnia, dotarły do nas smutne wieści. Profil "Mynewcarpl" na Instagramie, a więc firma, która zajmuje się sprzedażą i leasingiem aut, poinformowała o śmierci jednego ze wspólników. A był nim właśnie Bąk. "Są pożegnania, na które nigdy nie jest się gotowym. Dziś żegnamy nie tylko wspólnika. Żegnamy brata, przyjaciela i człowieka, bez którego ta firma nie byłaby tym, czym jest dzisiaj" - czytamy na wstępie.

"Dziękujemy Ci za lata ciężkiej pracy, za odwagę, determinację i serce, które każdego dnia wkładałeś w rozwój naszej firmy. To dzięki Twojej wizji, zaangażowaniu i nieustępliwości udało się stworzyć miejsce, z którego wszyscy możemy być dumni. Twój wkład na zawsze pozostanie częścią naszej historii i fundamentem tego, co wspólnie zbudowaliśmy. Dziękujemy za każdą rozmowę, każdą podjętą decyzję, za wsparcie w trudnych chwilach i radość z tych dobrych. Byłeś nie tylko liderem, ale przede wszystkim człowiekiem, któremu można było zaufać" - czytamy.

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"Choć odszedłeś zbyt wcześnie, pozostawiłeś po sobie coś, czego czas nie odbierze - wartości, wspomnienia i firmę, która będzie kontynuować dzieło, które współtworzyłeś. Nigdy nie zapomnimy. Dziękujemy za wszystko" - zakończyli. Nie ujawniono, co było przyczyną śmierci legendarnego piłkarza.

Kibice nie mogą uwierzyć w śmierć legendy

Informację o śmierci potwierdziła też rodzina Bąka, publikując oświadczenie na łamach portalu "Pruszczanie" na Facebooku. "Na prośbę rodziny i bliskich przekazujemy tę smutną wiadomość: Z głębokim bólem i pękniętymi sercami zawiadamiamy, że odszedł od nas Mateusz Bąk. Kochany Syn, Mąż, Brat, Ojciec i Przyjaciel. Człowiek o wielkim sercu, którego dobroć, uśmiech i obecność na zawsze pozostaną w naszej pamięci. (...) W tym niezwykle bolesnym dla nas czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności oraz o pozostawienie nam przestrzeni do przeżywania żałoby" - czytaliśmy.

Na śmierć legendy zareagowała też Lechia. "Smutne wieści dotarły do całej społeczności Lechii Gdańsk. W wieku 43 lat zmarł Mateusz Bąk - legendarny bramkarz, który wraz z Biało-Zielonymi przebył drogę z A-Klasy do Ekstraklasy. Rodzinie i bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia" - napisał klub.

Odejście Bąka wstrząsnęło całym środowiskiem piłkarskim. "Szok i niedowierzanie..", "Absolutna legenda Lechii Gdańsk. Spoczywaj w pokoju, 43 lata, to nie wiek na umieranie...", "Żegnaj, Legendo. To jest zbyt mocne by w to uwierzyć... ja pierdziele... ", "Bardzo przykra wiadomość, z sercem jesteśmy z wami i rodziną, nigdy nie zapominamy wspaniałej współpracy z tobą! Żegnaj przyjacielu", "Zawsze będziesz z nami w naszych sercach" - pisali eksperci i kibice.

Bąk rozegrał 84 mecze w Ekstraklasie. W 29 spotkaniach zachował czyste konto. Po zakończeniu kariery do 2022 roku pracował dla Lechii Gdańsk, gdzie szkolił przyszłych bramkarzy. Mimo że już nie grał, to pozostawał aktywny fizycznie. Często dzielił się na Instagramie relacjami z treningów oraz z podróży.