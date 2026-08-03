Na taki mecz Pogoń czekała trzy lata. Absolutna klęska Cracovii

Cracovia i Pogoń Szczecin na otwarcie tego sezonu nie wygrały swoich spotkań. Krakowianie na wyjeździe zremisowali z Lechem Poznań (0:0), a Szczecinianie na własnym boisku przegrali z Legią Warszawa (0:1). W meczu kończącym drugą serię gier oba zespoły zmierzyły się ze sobą w bezpośrednim starciu przy ul. Kałuży w Krakowie.

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Pierwsza wygrana od trzech lat. Pogoń w końcu zdobyła Kraków

Jedni i drudzy liczyli na debiutanckie zwycięstwo swojego trenera. Bartosz Grzelak przed poniedziałkowym meczem z Pogonią mógł się pochwalić sześcioma meczami w roli szkoleniowca Cracovii. Każdy z nich zakończył remisem. Zaś Oscar Garcia, który latem objął Pogoń, prowadził "Portowców" po raz drugi.

W pierwszej połowie oba zespoły miały swoje okazje. Darko Czurlinow, który dopiero co podpisał kontrakt z "Portowcami", a którego portret przedstawialiśmy na Sport.pl, przeniósł piłkę nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Sebastiana Madejskiego. Pod drugą bramką - tuż przed przerwą - interweniował Valentin Cojocaru.

Na pierwszego gola kibicom przyszło czekać do 46. minuty meczu. Chwilę po zmianie stron Paul Mukairu zostawił piłkę Leo Borgesowi, który bez namysłu oddał mocny strzał lewą nogą i otworzył wynik spotkania.

Zaledwie kwadrans później piłka ponownie zatrzepotała w siatce. Tym razem, pod drugą bramką, podawał Ajdin Hasić, a strzałem głową trafił Martin Minczew. Sędzia jednak nie miał wątpliwości. Bułgar znajdował się na spalonym przy dośrodkowaniu Bośniaka i gol nie mógł zostać uznany.

Cracovia próbowała doprowadzić do wyrównania. Groźnie główkował Mateusz Klich, ale trafił w Cojocaru. "Pasy" zamiast strzelenia gola na 1:1, nadziały się na kontrę gości. Paul Mukairu wykorzystał zgranie Benjamina Mendy'ego, przejął piłkę, pomknął na bramkę, wykorzystał sytuację i dobił Krakowian, ustalając wynik meczu na 2:0.

Pogoń po raz pierwszy od 2023 roku może świętować zwycięstwo na stadionie Cracovii. W 2023 roku, jeszcze pod wodzą Jensa Gustafssona, "Portowcy" wygrali przy ul. Kałuży 5:1. Do siatki trafiali wówczas Kamil Grosicki, dwukrotnie Alexander Gorgon, Efthymios Koulouris oraz Kacper Smoliński. Dla gospodarzy gola strzelił Michał Rakoczy.

A jak wyglądają najbliższe plany obu zespołów? Cracovia zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław (9 sierpnia, 14:45), zaś Pogoń Szczecin podejmie u siebie Motor Lublin (8 sierpnia, 17:30).