Lewandowski strzelił dwa gole i dostał pierwszą nagrodę. "Już rozświetla ligę"

- Lewandowski! Witamy w MLS! Witamy na Soldier Field! Lewandowski przedstawił się Chicago Fire! - krzyczała Jessica Charman, komentująca dla Apple TV tuż po tym, jak polski napastnik trafił do siatki w 20. minucie meczu z Charlotte FC. To był jego pierwszy gol za oceanem. A na tym nie poprzestał. W 68. minucie pokonał bramkarza po raz drugi i zadecydował o zwycięstwie własnej ekipy (2:1). Była to jego pierwsza wygrana w Chicago.

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Robert Lewandowski doceniony w USA. Pierwsza taka nagroda dla Polaka w nowym klubie

- Trudno znaleźć taką jakość. Kiedy spojrzysz na dwa gole, które Robert strzelił, ale też na inne zagrania, które wykonał w tym meczu, to widać, że to po prostu wysoka jakość - podkreślał Gregg Berhalter. Szkoleniowiec był zachwycony postawą Lewandowskiego, podobnie jak i działacze MLS.

Ci postanowili uhonorować piłkarza wyjątkowym wyróżnieniem, pierwszym dla niego w tej lidze. O czym mowa? "Już rozświetla ligę. Robert Lewandowski wygrywa nagrodę dla Zawodnika Kolejki" - przekazało MLS na X. W barwach FC Barcelony czy Bayernu Monachium regularnie przyznawano mu takie nagrody. Czy tak często będzie otrzymywał je również w Ameryce? Wydaje się, że na to nadzieje ma sam zainteresowany. "Dopiero zaczynam" - pisał Lewandowski tuż po meczu 19. kolejki, dołączając dwie emotikony piłek, sugerując, że właśnie otworzył worek z golami.

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Czy Lewandowski będzie regularnie trafiał do siatki? Są wątpliwości

Eksperci już przed debiutem Lewandowskiego ostrzegali, że tak łatwo o gole mu nie będzie. - Ten transfer to wielkie ryzyko. Do tej pory w FC Barcelonie Polakowi kreowano wiele okazji do zdobycia gola. W Fire tak nie będzie. Naturalnie Robert potrafi wykorzystywać sytuację w najtrudniejszych okolicznościach, ale musi się przygotować, że serwis kolegów niekiedy go nie zadowoli - ostrzegała Katarzyna Przepiórka, ekspertka od MLS, w rozmowie z WP SportoweFakty.

Kolejną szansę na bramkę Lewandowski otrzyma w Leagues Cup, a nie w MLS. Już w nocy z czwartku na piątek o godzinie 2:30 czasu polskiego Chicago Fire zagra z Necaxa.