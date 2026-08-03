Powrót na stronę główną

Lewandowski strzelił dwa gole i dostał pierwszą nagrodę. "Już rozświetla ligę"

Robert Lewandowski oczarował MLS w niedzielną noc, kiedy to po raz pierwszy w karierze zapisał się na liście strzelców tej ligi. Zrobił wrażenie nie tylko na kibicach, dziennikarzach czy ekspertach, ale również na działaczach. Ci ostatni zdecydowali się nagrodzić Polaka.
Robert Lewandowski
Kamil Krzaczynski / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

- Lewandowski! Witamy w MLS! Witamy na Soldier Field! Lewandowski przedstawił się Chicago Fire! - krzyczała Jessica Charman, komentująca dla Apple TV tuż po tym, jak polski napastnik trafił do siatki w 20. minucie meczu z Charlotte FC. To był jego pierwszy gol za oceanem. A na tym nie poprzestał. W 68. minucie pokonał bramkarza po raz drugi i zadecydował o zwycięstwie własnej ekipy (2:1). Była to jego pierwsza wygrana w Chicago.

Zobacz wideo KIEDYŚ RZĄDZIŁY TU GANGI, TERAZ FIFA ROBI MUNDIAL. MIESZKAŃCY MAJĄ DOŚĆ

Robert Lewandowski doceniony w USA. Pierwsza taka nagroda dla Polaka w nowym klubie

- Trudno znaleźć taką jakość. Kiedy spojrzysz na dwa gole, które Robert strzelił, ale też na inne zagrania, które wykonał w tym meczu, to widać, że to po prostu wysoka jakość - podkreślał Gregg Berhalter. Szkoleniowiec był zachwycony postawą Lewandowskiego, podobnie jak i działacze MLS.

Ci postanowili uhonorować piłkarza wyjątkowym wyróżnieniem, pierwszym dla niego w tej lidze. O czym mowa? "Już rozświetla ligę. Robert Lewandowski wygrywa nagrodę dla Zawodnika Kolejki" - przekazało MLS na X. W barwach FC Barcelony czy Bayernu Monachium regularnie przyznawano mu takie nagrody. Czy tak często będzie otrzymywał je również w Ameryce? Wydaje się, że na to nadzieje ma sam zainteresowany. "Dopiero zaczynam" - pisał Lewandowski tuż po meczu 19. kolejki, dołączając dwie emotikony piłek, sugerując, że właśnie otworzył worek z golami

Zobacz też: Infantino pod ścianą. Na jaw wyszły nowe fakty. 

Czy Lewandowski będzie regularnie trafiał do siatki? Są wątpliwości

Eksperci już przed debiutem Lewandowskiego ostrzegali, że tak łatwo o gole mu nie będzie. - Ten transfer to wielkie ryzyko. Do tej pory w FC Barcelonie Polakowi kreowano wiele okazji do zdobycia gola. W Fire tak nie będzie. Naturalnie Robert potrafi wykorzystywać sytuację w najtrudniejszych okolicznościach, ale musi się przygotować, że serwis kolegów niekiedy go nie zadowoli - ostrzegała Katarzyna Przepiórka, ekspertka od MLS, w rozmowie z WP SportoweFakty

Kolejną szansę na bramkę Lewandowski otrzyma w Leagues Cup, a nie w MLS. Już w nocy z czwartku na piątek o godzinie 2:30 czasu polskiego Chicago Fire zagra z Necaxa. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji