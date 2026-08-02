Eksperci reagują na występ Lewandowskiego. "Zupełnie inny"

Debiut Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością opóźnił się o dwa tygodnie - wszystko przez trujący dym, który nawiedził Chicago po kanadyjskich pożarach lasów. Z tego powodu nie mógł odbyć się mecz Chicago Fire - Vancouver Whitecaps.

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Eksperci zabrali głos po dublecie Lewandowskiego

Co się odwlecze, to nie uciecze. Lewandowski musiał chwilę poczekać na swój moment chwały, ale w meczu z Charlotte FC pokazał się z najlepszej możliwej strony. Polak był motorem napędowym swojego zespołu i strzelił jedyne dwa gole Chicago Fire w tym spotkaniu. Dzięki niemu gospodarze wygrali 2:1. Nic dziwnego, że w zachwyt wpadli też eksperci.

"To był zupełnie inny występ Roberta Lewandowskiego. Tydzień spokojnego treningu pomógł w lepszym zrozumieniu kolegów. "Lewy" uczy się Chicago Fire, piłkarze uczą się Lewandowskiego" - uważa dziennikarz Jakub Kłyszejko.

"Dziś dwa efektowne gole: piękny, precyzyjny strzał zza pola karnego i znakomita finalizacja akcji na 2:1. To był 'Lewy', jakiego znamy i pamiętamy z najlepszych momentów. Łącznie oddał 4 strzały, miał 27 kontaktów z piłką. Większość udanych. Częściej też gościł w polu karnym rywala i był 'pod grą'" - dodał.

"Wydaje się, że Lewandowski najgorsze ma już za sobą. Dziś mecz "na przełamanie" i z tygodnia na tydzień powinno być lepiej" - podsumował.

"Dublet Roberta Lewandowskiego w debiucie przed własną publicznością po dwóch naprawdę bardzo ładnych bramkach. W dodatku to dwa gole, które odwróciły wynik meczu z Charlotte FC i zapewniły Chicago Fire komplet punktów. Dzisiaj był gwiazdą tego spotkania" - wtóruje mu Katarzyna Przepiórka, ekspertka od MLS.

"W końcu mecz, z którego Polak może być bardzo zadowolony. Wystąpił w pełnym wymiarze czasowym, dużo lepiej współpracował z kolegami (widać efekty kolejnych sesji treningowych w nowych barwach), w dodatku trafił do siatki i spełnił oczekiwania kibiców" - dodała.

"Chyba możemy mówić o przełamaniu. Te dwa gole to też były trafienia w trudnych sytuacjach. Pierwsze techniczne, precyzyjne uderzenie zza pola karnego. Drugie techniczne po ładnej akcji zespołowej, gdzie Lewy idealnie odnalazł się w polu karnym" - podsumowała występ Polaka.

"Lewandowski po raz pierwszy dla Chicago Fire. Teraz gole polecą jak keczup?" - zastanawia się Michał Pol.

"Pierwszy gol Roberta Lewandowskiego w MLS! Polak dołożył później i drugie trafienie, a jego Chicago odrobiło z 0:1 na 2:1 i wygrało pierwszy mecz z nim w składzie!" - podkreślił Adam Kotleszka, dziennikarz współpracujący m.in. z "Kanałem Sportowym".

"Piękny widok. Lewy z nagrodą MVP meczu" - napisał Tomasz Moczerniuk z "Przeglądu Sportowego Onet".

Kolejna okazja do zobaczenia Chicago Fire w akcji już niedługo. 7 sierpnia drużyna Roberta Lewandowskiego zagra w Leagues Cup z meksykańską Necaxą. Już teraz zapraszamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.