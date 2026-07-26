Niespodziewany powrót do Ekstraklasy! Widzew zaskoczył transferem

To lato jest jak dotąd zaskakująco spokojne transferowo, jeśli chodzi o Widzew Łódź. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich okienek właściciel Robert Dobrzycki nie szasta pieniędzmi na lewo i prawo. Owszem, Łodzianie sprowadzili Karola Świderskiego z Panathinaikosu Ateny z ok. 1 mln euro. Jednak poza napastnikiem reprezentacji Polski drużynę zasilił tylko lewy obrońca Mario Garcia z hiszpańskiego Racingu Santander.

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Transfer z zaskoczenia. Tego piłkarza Ekstraklasa już dobrze zna

Jednak w niedzielny poranek Widzew postanowił wziąć swoich kibiców z zaskoczenia i ogłosił transfer kolejnego piłkarza. Dość niespodziewanie, bo o tym ruchu wcale głośno w mediach nie było. Nowym piłkarzem łódzkiej drużyny został Giannis Papanikolau. Wielu fanów Ekstraklasy niewątpliwie zna to nazwisko. Grek w latach 2020-2024 występował w barwach Rakowa Częstochowa. Dla klubu spod jasnej góry rozegrał aż 118 spotkań i zdobył z nim mistrzostwo Polski, dwa Puchary Polski i Superpuchar.

Po Rakowie środkowy pomocnik trafił do tureckiego Caykuru Rizespor. Tam rozegrał 52 spotkania w tureckiej ekstraklasie. W poprzednim sezonie grał regularnie (niecałe 1900 minut w lidze), a teraz powraca do Polski. Kwota transferu nie jest znana, a Grek podpisał z Łodzianami kontrakt do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Papanikolau z pewnością nie zadebiutuje w Widzewie przy absolutnie pierwszej okazji po transferze, bo łódzki klub gra już dziś o 17:30 u siebie z Motorem Lublin. Jednak kolejne ligowe starcie w piątek 31 lipca o 18:00 na wyjeździe z Wisłą Płock już brzmi jak realna okazja na premierowy występ w nowych barwach.