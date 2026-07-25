Siatkarki odmówiły gry w kadrze Polski. Wołosz powiedziała, co o tym myśli

W ostatnich latach polskie siatkarki potrafiły nam dostarczać sporo radości. Wystarczy wspomnieć, że trzy ostatnie edycje Ligi Narodów kończyły na trzecim miejscu. Przed tym sezonem było jednak jasne, iż o powtórzenie tych sukcesów będzie trudno. Kadra została przebudowana, pojawiły się w niej nowe zawodniczki, a pewne zmiany wymusiła też rezygnacja z gry kilku czołowych postaci żeńskiej siatkówki.

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Wołosz nie gryzła się w język. "Zaczynają mieć o sobie chyba za wysokie mniemanie"

Do samego końca fazy zasadniczej Biało-Czerwone walczyły o awans do turnieju finałowego - prowadziły 2:0 z Japonią, ale ostatecznie to rywalki triumfowały 3:2. Kiedy selekcjoner Stefano Lavarini jeszcze przed rozpoczęciem sezonu ogłaszał powołania, to mówił, że nie chce mówić o tym, z jakich powodów zawodniczki rezygnowały z gry.

W rozmowie z portalem sport.tvp.pl mocno na ten temat wypowiedziała się Joanna Wołosz, była reprezentantka Polski, jedna z najbardziej utytułowanych siatkarek w historii. Dała do zrozumienia, że gra w narodowych barwach powinna być powodem do dumy i nie popiera postawy koleżanek. Podkreśliła, iż nie chce wymieniać nikogo z nazwiska.

- Wydaje mi się, że nastały czasy, w których zawodniczki, które osiągną coś małego, gdzieś wyjadą, zaczynają mieć o sobie chyba za wysokie mniemanie - podkreśliła Wołosz.

- I ok - szanuję ich decyzje, że nie chcą grać w kadrze, a skupić się na rywalizacji w klubie, który najwięcej zapłaci, bo siatkówka to po prostu ich główne źródło utrzymania. Jest to jednak totalnie inna wersja kariery niż moja. Za bardzo liczy się dla mnie szacunek do koszulki reprezentacyjnej, do kibiców i ich emocji - dodała.

Wołosz karierę reprezentacyjną zakończyła dwa lata temu - po igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jeśli chodzi o klub, to wciąż jest jedną z najważniejszych postaci Imoco Conegliano.