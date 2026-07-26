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Trener przyznał to po meczu. Poważna kontuzja w Chicago Fire

Robert Lewandowski nie może być zadowolony ze swojego początku w Chicago Fire. Słaba gra i wyniki drużyny sprawiają, że Gregg Berhalter musi szybko działać. Nieszczęścia jednak chodzą parami. Na jednym z treningów poważną kontuzję uda odniósł Mbekezeli Mbokazi, podstawowy obrońca drużyny. Reprezentant RPA będzie pauzować przez dłuższy czas, o czym trener poinformował na konferencji prasowej.
Robert Lewandowski
Sam Navarro / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Pierwsze tygodnie Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire nie idą po myśli polskiego napastnika. Przełożony mecz z Vancouver Whitecaps, a następnie dwa bezbarwne występy i dwie porażki - kolejno z Interem Miami i New York City FC. W rozgrywanym ubiegłej nocy w Nowym Jorku spotkaniu Lewandowski wszedł na boisko w przerwie, ale nie był w stanie odwrócić losów rywalizacji.

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Na problemy narzekać może jednak nie tylko sam 37-latek, ale cała drużyna. Łatwo bowiem zauważyć, że przerwa w rozgrywkach MLS spowodowana amerykańskim mundialem negatywnie wpłynęła na postawę zespołu Gregga Berhaltera. "Robert Lewandowski w drugim meczu w lidze MLS był na boisku trochę jak bohater słynnej serii filmów o Kevinie - sam" - tak postawę nowych kolegów napastnika ocenił Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

Alarm w Chicago Fire. Ważny obrońca wylatuje "na dłuższy czas"

Okazuje się jednak, że teraz szkoleniowca Fire czeka jeszcze jedno ważne wyzwanie. W kadrach meczowych na ostatnie dwa spotkania zabrakło bowiem młodego środkowego obrońcy - Mbekezeliego Mbokaziego. 20-latek reprezentował Republikę Południowej Afryki na zakończonych niedawno mistrzostwach świata, rozgrywając cztery spotkania od 1. do 90. minuty. RPA wyszło z grupy A dzięki wygranej nad Koreą Południową, ale w 1/16 finału lepsza okazała się Kanada.

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O sytuacji swojego piłkarza Gregg Berhalter opowiedział na konferencji prasowej. - Nie jest dobrze, nie jest dobrze... - zaczął, cytowany przez lokalny portal ontapsportsnet.com. - Będzie niedostępny przez dłuższy czas. Przyjął mocny strzał na treningu, upadł na murawę i doznał zerwania w udzie. To poważny uraz. Trochę poczekamy na jego powrót - przyznał amerykański szkoleniowiec.

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Mbokazi dołączył do Chicago Fire przed sezonem z Orlando Pirates i błyskawicznie wywalczył sobie miejsce w składzie. Opuścił tylko dwa z pierwszych 15 meczów ligowych, niemal zawsze przebywając na boisku od pierwszej do ostatniej minuty. Jego postawa sprawiła, że wyróżniono go nawet powołaniem na mecz gwiazd MLS. Kontuzja pokrzyżowała jednak plany udziału w tym wydarzeniu.

Na rozwiązanie tego problemu Gregg Berhalter ma kilka dni. W nocy z 1 na 2 sierpnia Chicago Fire zmierzy się przed własną publicznością z Charlotte FC. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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