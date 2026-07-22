Michael Olise jest jedną z największych gwiazd Bayernu Monachium oraz reprezentacji Francji. Na dopiero co zakończonym mundialu zagrał w każdym meczu francuskiej kadry (7 asyst w 8 meczach). Obecnie jego sprowadzeniem interesuje się Real Madryt. Wydaje się jednak, że do transferu daleka droga.

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Olise nie zna swojej córki? "Bild" ujawnia konflikt z matką dziecka

W tym samym czasie, w którym niemieckie media rozpisują się o potencjalnym odejściu Olise, "Bild" postanowił ujawnić trwający konflikt z kobietą, która uważa, że jest matką jego dziecka.

"Gwiazda piłki nożnej i jego córka, której nie zna. Między gwiazdą Bayernu Monachium, Michaelem Olise, a matką jego nieznanego dziecka wybuchła zacięta walka o prawo do opieki nad dzieckiem. Francuski multimilioner rzekomo nie płaci ani centa na utrzymanie dziewczynki. Podobno komunikuje się z matką, mieszkającą w Düsseldorfie, wyłącznie za pośrednictwem swoich prawników" - czytamy na stronie "Bilda".

Według niemieckiej gazety Fatima Zaunbrecher - była partnerka piłkarza, mieli być ze sobą przez dwa lata - oskarża zawodnika o to, że ten nie interesuje się córką i nie płaci alimentów. Związek się skończył, ale jego owocem miała być Aaliyah Noor - testy DNA miały potwierdzić ojcostwo zawodnika. Ponoć jednak Olise nie chce mieć nic wspólnego z córką i według matki nigdy jej nie widział.

Piłkarz zaoferował Fatimie 836,5 euro (ok. 3600 złotych) alimentów. Później ta oferta miała wzrosnąć do 2000 euro (ok. 8650 złotych), ale według jej wersji żadne pieniądze nigdy nie wpłynęły.

Otoczenie napastnika przedstawia tę sytuację inaczej. Olise nigdy nie miał odmówić zapłaty alimentów i wręcz regularnie oferował więcej, niż wynika to z norm ustalonych przez niemieckie prawo, ale nigdy nie miał otrzymać odpowiedzi od matki. Fatima Zaunbrecher poszła w tej sprawie do francuskiego sądu (Olise w końcu jest Francuzem), gdzie oczekuje, że zawodnik będzie płacił alimenty w wysokości 60 000 euro miesięcznie.

Czy coś z tego wyjdzie? Na razie żaden wyrok nie zapadł, ale zawodnik łączony z Realem Madryt na pewno wolałby, żeby tego rodzaju plotki nie pojawiały się w mediach.